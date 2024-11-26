مصرع قيادي حوثي بارز في محافظة الجوف ومصادر تكشف التفاصيل

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توفي قيادي رفيع المستوى في مليشيا الحوثي الإرهابية بعد أن أطلق عليه أحد المسلحين النار في محافظة الجوف، وفقًا لمصادر محلية.
وحسب المعلومات، فإن القيادي المعروف باسم (أبو كمال الجبلي) لقِي حتفه كجزء من عمل انتقامي يهدف للثأر لمقتل شخص يدعى (الهلالي الصيدي النوفي)، الذي قُتل في اشتباكات سابقة مع قبيلة آل نوف.
وأكدت المصادر أن الجبلي كان متهمًا بارتكاب عدة جرائم، تشمل القتل وقطع الطرق ونهب ممتلكات المسافرين على طريق الجوف – العبر.
ويُعتقد أنه كان ينتمي إلى عصابة حوثية تواجه ملاحقات من القبائل المحلية والقوات الحكومية في صحراء الجوف.
تشهد محافظة الجوف حاليًا تصاعدًا في التوترات بين القبائل، وخصوصًا قبائل بني نوف والميليشيات الحوثية، نتيجة الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات ضد المدنيين في المنطقة.