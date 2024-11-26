آبل تصدر تحديثًا لإصلاح طال انتظارة في ثغرات أمنية خطيرة في أجهزة

الثلاثاء 26 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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أصدرت شركة آبل تحديثًا أمنيًا لأجهزة MacBook وiPhone وiPad وباقي أنظمة التشغيل خاصتها، ويقوم التحديث بإصلاح ثغرتين أمنيتين في متصفح سفاري، وعلى وجه الخصوص لمستخدمي أجهزة الماك.

تقول آبل إنه ربما اُستغلت الثغرات على أجهزة Mac العاملة بمعالجات intel، ولا توجد معلومات حتى الآن عن عدد المستخدمين المتضررين ومدى نجاح الاختراق.

تكمن الثغرة الأولى المعروفة بـ CVE-2024-44309 في محرك WebKit المسؤول عن عرض صفحات الويب في سفاري، وربما تؤدي هذه الثغرة إلى تنفيذ هجوم cross site scripting attack عند معالجة محتويات ويب خبيثة، والذي يؤدي إلى زرع برمجيات خبيثة داخل مواقع وخدمات موثوقة لدى المستخدم.

الثغرة الثانية المعروفة بـ CVE-2024-44308 في محرك JavaScriptCore المسؤول عن تشغيل برمجيات جافا سكريبت في سفاري، وقد تؤدي هذه الثغرة إلى تنفيذ أكواد برمجية على جهاز المستخدم دون علمه.

قامت آبل بإصدار تحديثات جديدة لجميع أجهزتها بلا استثناء، ويتضمن التحديث إصلاح هاتين الثغرتين فقط، ولذا قد تعتقد عدم أهميتهما، لكن حدث عكس ذلك! أولًا، من اكتشف الثغرة هم باحثون أمنيون في مجموعة تحليل التهديدات في جوجل Google threat analysis group، وتُعنى تلك المجموعة بتتبع الثغرات التي تُمَوِّلُها الحكومات، ما يشير إلى احتمال تورط حكومة ما في هذه الثغرات.

ومما يؤكد هذه النظرية، إصدار "وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية" CISA، بيانًا عن هذا التحديث وتنصح به لجميع المستخدمين.

أصدرت Apple تحديثات أمنية لمعالجة ثغرات أمنية في منتجات Apple المختلفة. يمكن لممثل التهديد السيبراني استغلال بعض هذه الثغرات للسيطرة على النظام المتأثر.

- وكالة CISA في بيان ولزيادة التأكيد، يقول شون رايت، رئيس أمن التطبيقات في Featurespace: "يمكن لثغرة JavaScriptCore أن تسمح للمهاجمين باستهداف الضحايا عن بعد لتنفيذ التعليمات البرمجية على أجهزتهم، وقد تسمح للمهاجمين بالقيام بأمور مثل توجيه المستخدمين إلى مواقع ضارة وسرقة Tokens الجلسات المحتملة".

إذا كان لديك جهاز من آبل عليك بالتحديث فورًا، بالنسبة لأجهزة الماك التي يحتمل أن تكون المتضرر الأكبر، فعليك بتحديث macOS Sequoia 15.1.1. أما أجهزة آيفون وآيباد عليك بتحديث iOS 18.1.1 و iPadOS 18.1.1.

أو إذا كنت لا تزال على iOS 17 حدثه إلى iOS 17.7.2 وكذلك iPadOS 17.7.2.

هناك تحديث VisionOS 2.21.1 لنظارات الـ Apple Vision Pro إن كنت من مستخدميها.

من الجدير بالذكر أن مستخدمي أجهزة آبل ينتظرون بشدة تحديث IOS 18.2 وما يوازيه، حيث سيوفر هذا التحديث دمج شات جي بي تي في نظام آبل للذكاء الاصطناعي Apple intelligence.

يثير هذا الهجوم الكثير من الشكوك، خصوصًا مع بيان وكالة الأمن السيبراني الأمريكية، ما يشير إلى احتمال تورط حكومة دولة عظمى مثل الصين في اختراق يشمل أجهزة المستخدمين العاديين! وعلى ذكر ذلك فقد قام مخترقون صينيون منذ فترة بالتنصت على شبكات المحمول الأمريكية، وتستمر الحرب الإلكترونية بين الصين والولايات المتحدة