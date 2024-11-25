المليشيات الحوثية تجبر طلاب المدارس على زيارة روضة الشهداء بمحافظة الضالع

الإثنين 25 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 08 مساءً / مارب برس - خاص

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أجبرت مليشيا الحوثي الإرهابية طلاب مدارس مديرية دمت التي تحت سيطرتها في محافظة الضالع جنوب اليمن على زيارة روضة الشهداء حيث يُدفن صرعى المليشيا الذين سقطوا في الجبهات.

وقالت مصادر محلية لـ"مأرب برس" إن هذه الخطوة تأتي في إطار حملتها لتعبئة الطلاب وتعزيز الولاء الفكري والسياسي للمليشيا.

وأضافت المصادر إلى أن الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و15 عاماً تم إبلاغهم بأن هذه الزيارة واجب وطني حيث تم تنظيم رحلات مدرسية إلى معرض وروضة الشهداء بهدف تعليمهم قيم الشهادة والتضحية.

وذكرت المصادر إن المدعو محسن سفيان منتحل صفة مسؤول قطاع التربية بالمحافظة رافق الزيارات مع عدد من المعلمين الذين كانوا يلقون خطباً حول بطولات الشهداء وتأثيرهم في مواجهة أبناء جلدتهم تحت مسمى العدوان.

المصادر نفسها أكدت إن هذه الزيارة محاولة لتجنيد الأطفال في صفوف المليشيات وزرع أفكارهم في عقول الصغار وسط تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن مما يثير قلق المنظمات الحقوقية الدولية حول استخدام الأطفال في الصراعات المسلحة.

تسعى المليشيات الحوثية التي تسيطر على بعض مديريات الضالع إلى استغلال النظام التعليمي كوسيلة لتوجيه الأفكار وتعزيز سلطتها وهو ما قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على مستقبل الأجيال القادمة في اليمن.