بعثة النادي الأهلي بصنعاء تصل مدينة صلالة بسلطنة عمان

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وصلت بعثة النادي الأهلي بصنعاء مدينة صلالة العمانية، لخوض لقاء بطل الدوري اليمني ومضيفه ظفار العماني، الأربعاء المقبل، في ختام مرحلة ذهاب بطولة أبطال الخليج للأندية.
ويلعب الأهلي الصنعاني ممثل اليمن في المجموعة الأولى التي تضم بجانبه أندية، ظفار العماني، دهوك العراقي والنصر الإماراتي.
وكان في استقبال البعثة نائب رئيس مجلس إدارة نادي ظفار سعيد بن علي جعبوب، ورئيس الجالية اليمنية في صلالة أحمد ابو خلبه الحضري، وعدد من أعضاء الجالية اليمنية في مدينة صلالة ومحبي النادي الأهلي والرياضة اليمنية.
وفيما يلي قائمة البعثة :
حمود النقيب/ رئيس البعثة
عبد الوهاب الزرقة/ المنسق العام
عادل الأشول / المسؤول الرياضي
إدريس المرابط/ المدير الفني
جمال القديمي / المدرب المساعد
معاذ عبد الخالق/ مدرب الحراس
عبد الله عقبات/ إداري
محمد الشرعبي/ طبيب
واللاعبون وهم :محمد أمان ، سعود السوادي ، عصام الحكيمي ، حماده الزبيري ، عبد العزيز الجماعي ، مدير عبد ربه ، جيلوس جودابي ، علاء نعمان ، معتصم الجرموزي ، رضوان الحبيشي ، صقر الدربي ، حمزة حنش ،عثمان جون ، أكرم هاجر ، جلال الجلال ، وحيد الخياط ، أحمد ضبعان ، يوسف الحيمي ، أبو بكر ندياي ،زكريا طفطوف ، عمرو الشرفي ، عبد الفاضل سوانون ، حمزة محروس .