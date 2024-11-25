مليشيا الحوثيين تعتدي على مسؤول محلي في محافظة إب رفض جبايات مالية

الإثنين 25 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

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اعتدت عناصر مسلحة تابعة لمليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا على مدير صندوق الأشغال العامة بمديرية ذي السفال محافظةإب

وقالت مصادر محلية لـ"مأرب برس" أن المهندس "نبيل خشافة"، مدير صندوق الأشغال العامة بمدينة القاعدة في مديرية ذي السفال، تعرض لاعتداء من قبل مسلحين تابعين للقيادي في مليشيات الحوثيين الإرهابية، "علي بن علي النوعة" الملقب "بأبو الحسن" والمعين وكيلا للمحافظة من قبل المليشيات

وأضافت المصادر أن الاعتداء جاء على خلفية رفض خشافة دفع مبالغ مالية طالبت بها تلك العناصر، مما أثار غضبهم ودفعهم إلى مهاجمته.

هذه الحادثة ليست التي تقوم بها العناصر المسلحة التابعة ل"علي بن علي النوعة" القيادي في مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا فقبل أيام أعتدت على أحد المواطنين وحاولوا منعه من العمل على الأرض الذي اشتراها بماله للسيطرة عليها وتملكها كما حدث مع مواطنون كثر من قبل "علي بن علي النوعة" وعصابته المسلحة.

وتأتي هذه الحادثة في ظل جرائم القتل والاختطافات والتنكيل بحق أبنأ محافظة إب من قبل مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا في سياق سلسلة طويلة من الممارسات التي ترتكبها مليشيات الحوثيين الإرهابية ضد من لا ينتمون إلى سلالتها بدوافع عنصرية وطائفية.