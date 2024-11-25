الموت يفجع الديوان الملكي السعودي

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توفي اليوم الإثنين، أمير سعودي، في العاصمة الرياض، حسبما أفادت حسابات سعودية ووسائل إعلام حكومية أخرى
وقالت صفحة "أخبار آل سعود": "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير ناصر بن سعود بن فرحان آل سعود".
حيث أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، عقب صلاة العصر اليوم, صلاة الميت على صاحب السمو الأمير ناصر بن سعود بن ناصر بن سعود بن فرحان آل سعود -رحمه الله-، وسارة بنت حسين بن صالح آل الشيخ -رحمها الله- وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.
وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن خالد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن فيصل آل فرحان، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، وصاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن ناصر آل فرحان، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين نائب وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف آل مقرن نائب وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، وصاحب السمو الأمير خالد بن محمد بن عياف آل مقرن، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن أمين المنطقة.
كما أدى الصلاة مع سموه عدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين، وجمع من المواطنين.