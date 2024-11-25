القوات المشتركة تفشل تحركاً غادرا للمليشيات الحوثية بمحافظة الضالع

الإثنين 25 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 05 مساءً / مارب برس - خاص

عدد القراءات 241

قالت مصادر عسكريّة لـ"مأرب برس" إن القوات المشتركة تمكنت من إفشال محاولة هجومية لمليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا في جبهات مريس شمال محافظة الضالع جنوب اليمن فجر اليوم.

وأضافت المصادر إن الاشتباكات استمرت لنحو نصف ساعة عقب محاولتها مهاجمة مواقع عسكرية تزامنا مع محاولة تسلل إلى تباب استراتيجية قرب خطوط التماس إلا أن القوات المشتركة المرابطة في المنطقة تصدت للهجوم ببسالة وأجبرت المليشيا على التراجع بعد تكبدهم الخسائر.

وأشارت المصادر إلى أن القوات المشتركة في جبهة مريس والجبهات الأخرى في الضالع على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تصعيد من قبل المليشيات الحوثية، مؤكدين أن القوات المشتركة تلتزم بقواعد الاشتباك العسكرية التي تثبت فعاليتها في التصدي لتهديدات المليشيات.

وتستمر مليشيات الحوثي في محاولاتها المتكررة لاختراق جبهات الضالع إلا أنها تصطدم بقوة ردع تجبرها على الانكسار والتراجع مثقلة بالخسائر البشرية والعسكرية.