علي خامنئي يطالب بإعدام نتنياهو

الإثنين 25 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قال المرشد الإيراني علي خامنئي، الاثنين، إن مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غير كافية، و"يجب إصدار حكم إعدام" بحقه.

كلمة خامنئي جاءت أمام أعضاء في قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري في العاصمة طهران بحضور القائد العام للحرس الثوري حسين سلامي، وقائد فيلق القدس إسماعيل قاآني، بحسب وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء .

وأضاف المرشد الإيراني أن إسرائيل ترتكب جرائم ضد الإنسانية في غزة ولبنان.

وعلق خامنئي على إصدار المحكمة الجنائية الدولية الخميس الماضي مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالات بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وقال في هذا الإطار: "لقد صدرت مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، وهذه غير كافية، وعقوبته هي الإعدام. وينبغي الحكم بالإعدام على القادة الإسرائيليين الموجودين في السلطة".

وأردف: "ما يحصل في لبنان وغزة من قصف المدنيين والمباني والمستشفيات والطواقم الطبية ليس انتصارا إنما جرائم حرب، وجرائم الكيان الصهيوني هذه ستحقق عكس ما يريده العدو فهي ستحقق انتصارات لكل من لبنان وغزة".

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين 2023 إبادة جماعية بغزة، خلَّفت نحو 149 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة إصدار المحكمة الجنائية الدولية الخميس مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

كما تتجاهل إسرائيل قرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.