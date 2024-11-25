أسماء الهيئة التنفيذية لتكتل الأحزاب في اليمن

الإثنين 25 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلن المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية عن أسماء أعضاء هيئته التنفيذية التي ضمت 16 شخصية سياسية برئاسة أمين عام حزب التجمع الوحدوي الدكتور عبدالله عوبل.

ومن المقرر أن تعقد الهيئة التنفيذية أول اجتماع لها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور عبدالله عوبل، رئيس الهيئة التنفيذية، حيث ستناقش الخطط والبرامج التي ستسهم في تعزيز التماسك الوطني وتفعيل دور التكتل في مواجهة التحديات الراهنة التي تمر بها البلاد.

وأكد بن دغر أنَّ التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية يشكل إطارًا وطنيًا يسعى لتحقيق التوافق والعمل الجماعي، مشيرًا إلى أنَّ الهيئة التنفيذية تمثل نقطة انطلاق نحو تفعيل رؤية التكتل وترجمة أهدافه إلى خطوات عملية تسهم في خدمة المصالح الوطنية العليا.

ولم تشمل قائمة الهيئة أي تمثيل للمرأة.

وتشكلت الهيئة التنفيذية للتكتل من الأسماء التالية:

أ. حسين منصور سعيد

د. أحمد حالة

أ. وضاح اليمن خالد حريري

أ. وضاح محمد سالم بن بريك

العميد/ علي سعيد شلمة

أ. أديب سالم هبوب

أ. جمال نجيب حسن علي

د. عمرو اليونسي

د. علي عزي قائد

د. قاسم الهارش

أ. علي سيف النعيمي

أ. أحمد الصباحي

أ. ياسر حميد الشيباني

أ. عبدالرحمن الصباري

د. عبدالرب عبدالله الرشدي

أ. ياسر أبوبكر المعلمي

ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود التكتل لتعزيز العمل الوطني الموحَّد، ودعم مساعي السلام والاستقرار والتنمية في اليمن.