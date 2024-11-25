قرارات في القبض على مساعدي اللواء شلال شايع بأوامر قهرية من الينابة العامة في عدن

الإثنين 25 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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أصدرت النيابة العامة اليوم أوامر قبض قهرية ضد علي محمد علي الصياء، الذي يُعتبر من أبرز مساعدي اللواء شلال شايع، وذلك بتهمة المشاركة في أنشطة إرهابية تشمل تفجيرات واغتيالات.

وأوضحت النيابة أن الصياء له صلة بخلية يقودها الإرهابي أمجد خالد، والتي كانت تستهدف الأمن والاستقرار في البلاد.

جاء ذلك عقب تحقيقات مستفيضة أجريت مع الموقوفين، حيث أدلوا بمعلومات تكشف عن تورطه.

وفور إصدار الأوامر، تم توجيه قوات الحزام الأمني للقيام بتنفيذ القبض على المتهم لضمان تقديمه للعدالة واستمرار التحقيقات.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر حكومي بأن الرئيس رشاد العليمي أصدر قرارًا جمهوريًا يقضي بإقالة الصياء من منصبه كوكيل أول لجهاز مكافحة الإرهاب، وإحالته للتحقيق.