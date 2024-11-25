قرارات في القبض على مساعدي اللواء شلال شايع بأوامر قهرية من الينابة العامة في عدن قطاع الإرشاد يدشن برنامج دبلوم البناء الفكري للخطباء والدعاة في حضرموت مكتب المبعوث الأممي يلتقي بمؤتمر مأرب الجامع ويؤكد حرص الأمم المتحدة الاستماع إلى الأطراف الفاعلة مجلس القيادة يجتمع ويناقش عدة ملفات في مقدمتها سعر العملة والتصعيد الحوثي بالجبهات بترومسيلة بحضرموت تعلن نجاح تشغيل وحدة تكرير المازوت بمناسبة اليوم العالمي للجودة...جامعة إقليم سبأ تدشن فعاليات أسبوع الجودة اعتذار رسمي في ايطاليا بسبب القدس من هو ''أبو علي حيدر'' العقل الأمني لحزب الله الذي فشلت اسرائيل في اغتياله؟ رصد طائرات مسيرة ''مجهولة'' تحلق فوق 3 قواعد تستخدمها أميركا في بريطانيا صحيفة أميركية تتوقع أن يوجه ترمب ضربات تستهدف قادة الحوثيين وتُعيد الجماعة إلى قائمة الإرهاب
أصدرت النيابة العامة اليوم أوامر قبض قهرية ضد علي محمد علي الصياء، الذي يُعتبر من أبرز مساعدي اللواء شلال شايع، وذلك بتهمة المشاركة في أنشطة إرهابية تشمل تفجيرات واغتيالات.
وأوضحت النيابة أن الصياء له صلة بخلية يقودها الإرهابي أمجد خالد، والتي كانت تستهدف الأمن والاستقرار في البلاد.
جاء ذلك عقب تحقيقات مستفيضة أجريت مع الموقوفين، حيث أدلوا بمعلومات تكشف عن تورطه.
وفور إصدار الأوامر، تم توجيه قوات الحزام الأمني للقيام بتنفيذ القبض على المتهم لضمان تقديمه للعدالة واستمرار التحقيقات.
وفي سياق متصل، أفاد مصدر حكومي بأن الرئيس رشاد العليمي أصدر قرارًا جمهوريًا يقضي بإقالة الصياء من منصبه كوكيل أول لجهاز مكافحة الإرهاب، وإحالته للتحقيق.