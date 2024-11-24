قطاع الإرشاد يدشن برنامج دبلوم البناء الفكري للخطباء والدعاة في حضرموت

الأحد 24 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أطلق قطاع الإرشاد بالتعاون مع مكتب أوقاف حضرموت الساحل برنامج "دبلوم البناء الفكري" تحت عنوان "دلائل أصول الإسلام وكشف شبهات المبطلين"، من السبت 23 نوفمبر إلى الخميس 28 نوفمبر 2024.

ويهدف البرنامج إلى مواجهة تحديات المرحلة الراهنة والحد من انتشار المفاهيم التي تتعارض مع الدين الإسلامي والفطرة السليمة، من خلال تقديم استدلالات شرعية وبراهين عقلية وحسية لتوضيح الحقائق وتفنيد الشبهات.

كما يتضمن البرنامج عشر دورات علمية موزعة على ثلاثة مستويات، براهين الوجود الإلهي، وظاهرة الإلحاد، ومنهجية كشف الشبهات.

شارك في البرنامج نخبة من خطباء المساجد والدعاة من مختلف مديريات ساحل حضرموت، تحت إشراف المدرب الأستاذ حسن عبدالله الجابري.

الجدير بالذكر أن المرحلة الأولى من هذا البرنامج قد أقيمت الأسبوع الماضي في محافظة المهرة، لتواصل وزارة الأوقاف جهودها في تعزيز الوعي الديني والفكري في مختلف محافظات اليمن.

البرنامج كان برعاية معالي الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، وزير الأوقاف والإرشاد، ومحافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي،