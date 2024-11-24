قطاع الإرشاد يدشن برنامج دبلوم البناء الفكري للخطباء والدعاة في حضرموت مكتب المبعوث الأممي يلتقي بمؤتمر مأرب الجامع ويؤكد حرص الأمم المتحدة الاستماع إلى الأطراف الفاعلة مجلس القيادة يجتمع ويناقش عدة ملفات في مقدمتها سعر العملة والتصعيد الحوثي بالجبهات بترومسيلة بحضرموت تعلن نجاح تشغيل وحدة تكرير المازوت بمناسبة اليوم العالمي للجودة...جامعة إقليم سبأ تدشن فعاليات أسبوع الجودة اعتذار رسمي في ايطاليا بسبب القدس من هو ''أبو علي حيدر'' العقل الأمني لحزب الله الذي فشلت اسرائيل في اغتياله؟ رصد طائرات مسيرة ''مجهولة'' تحلق فوق 3 قواعد تستخدمها أميركا في بريطانيا صحيفة أميركية تتوقع أن يوجه ترمب ضربات تستهدف قادة الحوثيين وتُعيد الجماعة إلى قائمة الإرهاب مستجدات حادثة العثور على حاخام يهودي ''مقتولاً'' في الإمارات
أطلق قطاع الإرشاد بالتعاون مع مكتب أوقاف حضرموت الساحل برنامج "دبلوم البناء الفكري" تحت عنوان "دلائل أصول الإسلام وكشف شبهات المبطلين"، من السبت 23 نوفمبر إلى الخميس 28 نوفمبر 2024.
ويهدف البرنامج إلى مواجهة تحديات المرحلة الراهنة والحد من انتشار المفاهيم التي تتعارض مع الدين الإسلامي والفطرة السليمة، من خلال تقديم استدلالات شرعية وبراهين عقلية وحسية لتوضيح الحقائق وتفنيد الشبهات.
كما يتضمن البرنامج عشر دورات علمية موزعة على ثلاثة مستويات، براهين الوجود الإلهي، وظاهرة الإلحاد، ومنهجية كشف الشبهات.
شارك في البرنامج نخبة من خطباء المساجد والدعاة من مختلف مديريات ساحل حضرموت، تحت إشراف المدرب الأستاذ حسن عبدالله الجابري.
الجدير بالذكر أن المرحلة الأولى من هذا البرنامج قد أقيمت الأسبوع الماضي في محافظة المهرة، لتواصل وزارة الأوقاف جهودها في تعزيز الوعي الديني والفكري في مختلف محافظات اليمن.
البرنامج كان برعاية معالي الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، وزير الأوقاف والإرشاد، ومحافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي،