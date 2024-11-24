مجلس القيادة يجتمع ويناقش عدة ملفات في مقدمتها سعر العملة والتصعيد الحوثي بالجبهات بترومسيلة بحضرموت تعلن نجاح تشغيل وحدة تكرير المازوت بمناسبة اليوم العالمي للجودة...جامعة إقليم سبأ تدشن فعاليات أسبوع الجودة اعتذار رسمي في ايطاليا بسبب القدس من هو ''أبو علي حيدر'' العقل الأمني لحزب الله الذي فشلت اسرائيل في اغتياله؟ رصد طائرات مسيرة ''مجهولة'' تحلق فوق 3 قواعد تستخدمها أميركا في بريطانيا صحيفة أميركية تتوقع أن يوجه ترمب ضربات تستهدف قادة الحوثيين وتُعيد الجماعة إلى قائمة الإرهاب مستجدات حادثة العثور على حاخام يهودي ''مقتولاً'' في الإمارات اليمن تسجل أول حالة إصابة بـ ''جدري الماء''.. ماذا نعرف عن هذا المرض؟ نبات يعمل على إزالة السموم من الكبد وتعالجك من السعال والزكام في دقائق وتعتبر الحل الأمثل للروماتيزم!
أعلنت شركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول (بترومسيلة)، اليوم، عن نجاح التشغيل المبدأي لوحدة تكرير زيت الوقود الثقيل (المازوت) وإنتاج كميات تجريبية بمواصفات عالية.وأوضح المدير العام التنفيذي لشركة بترومسيلة، محمد بن سميط، إن هذا الإنجاز هو جزء من خطط الشركة للتنويع والتطوير بعد توقف تصدير النفط وضرب عوامة التصدير منذ أكثر من عامين.مشيراً الى انه سيتم التبرع بهذه الكمية التجريبية إلى محطات توليد الكهرباء في محافظة حضرموت بإشراف مباشر ومسؤولية السلطة المحلية.
ولفت الى أن هناك أعمال هندسية وإنشائية معقدة للغاية جارية في الموقع لأكثر من عام وتمت هذه المهام المعقدة داخل مرفق المعالجة المركزية (CPF) في القطاع 14 بنظام تشغيلي ظل يعمل بكامل طاقته.
واشاد بإمكانيات كوادر شركة بترومسيلة من المهندسين والفننين في التوصل إلى حلول مبدعة ومبتكرة للتغلب على الصعوبات التي كانت تحول دون الوصول إلى هذا الإنجاز.وأشار بن سميط، الى ان هذا المشروع سيوفر للحكومة الكثير من العملة الصعبة وسيساعد المحافظة في توليد الكهرباء وسيكون مصدر آخر لشركة بترومسيلة وموظفيها خلال هذه الفترة الصعبة.