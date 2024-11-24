بترومسيلة بحضرموت تعلن نجاح تشغيل وحدة تكرير المازوت

الأحد 24 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت شركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول (بترومسيلة)، اليوم، عن نجاح التشغيل المبدأي لوحدة تكرير زيت الوقود الثقيل (المازوت) وإنتاج كميات تجريبية بمواصفات عالية.وأوضح المدير العام التنفيذي لشركة بترومسيلة، محمد بن سميط، إن هذا الإنجاز هو جزء من خطط الشركة للتنويع والتطوير بعد توقف تصدير النفط وضرب عوامة التصدير منذ أكثر من عامين.مشيراً الى انه سيتم التبرع بهذه الكمية التجريبية إلى محطات توليد الكهرباء في محافظة حضرموت بإشراف مباشر ومسؤولية السلطة المحلية.

ولفت الى أن هناك أعمال هندسية وإنشائية معقدة للغاية جارية في الموقع لأكثر من عام وتمت هذه المهام المعقدة داخل مرفق المعالجة المركزية (CPF) في القطاع 14 بنظام تشغيلي ظل يعمل بكامل طاقته.

واشاد بإمكانيات كوادر شركة بترومسيلة من المهندسين والفننين في التوصل إلى حلول مبدعة ومبتكرة للتغلب على الصعوبات التي كانت تحول دون الوصول إلى هذا الإنجاز.وأشار بن سميط، الى ان هذا المشروع سيوفر للحكومة الكثير من العملة الصعبة وسيساعد المحافظة في توليد الكهرباء وسيكون مصدر آخر لشركة بترومسيلة وموظفيها خلال هذه الفترة الصعبة.