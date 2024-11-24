بمناسبة اليوم العالمي للجودة...جامعة إقليم سبأ تدشن فعاليات أسبوع الجودة

الأحد 24 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس/عبدالله العطار

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دشنت جامعة إقليم سبأ بمأرب ، اليوم، فعاليات أسبوع الجودة، بمناسبة اليوم العالمي للجودة، الذي يستمر أسبوعا ،خلال الفترة24_28نوفمبر 2024م، بمشاركة ممثلي عدد من الجامعات.

وفي الفعالية التي أقيمت تحت شعار "الجودة طريق التميز"، بحضور نائب وزير التربية الدكتور علي العباب،ووكيل وزارة الإدارة المحلية محمد الحمادي،وعمداء الكليات وكوكبة من الأكاديميين ومديري المكاتب التنفيذية والإداريين والطلبة...أكد رئيس الجامعة، الدكتور محمد القدسي، أن الجودة مدخلٌ للنهوض بالوطن وتأصيل قيم الإبداع، لما لها من أهمية بالغة في ترجمة القيم في شتى مجالات الحياة.

وأوضح القدسي ، أن جامعة إقليم سبأ سعت منذ التأسيس لتعزيز البناء المؤسسي والأداء الأكاديمي والإداري،وضمان جودة التعليم، وترجمة كافة معايير الجودة، والاعتماد الأكاديمي، خاصة ما يتصل بالبنية التحتية والمعملية، وتوصيف البرامج ومقرراتها، وضبط مدخلات العملية التعليمية،ومواصلة المشوار في تحقيق التميز ومواكبة التطورات، وصولا إلى مخرجات تلبّي متطلبات سوق العمل ...معلنا عن برنامج بناء القدرات الإدارية لتنمية قدرات ومهارات كوادر الجامعة من أجل التميز المستدام.

ولفت إلى الخطوات، التي قطعتها الجامعة في تطوير العملية التعليمية، وتسخير الموارد الذاتية لتلبية الاحتياجات اللازمة لتطبيق معايير الجودة مع الحرص على تفعيل عملية التقييم والتقويم والتحديث بهدف تعزيز نقاط القوة، ومعالجة نقاط الضعف.

وفي كلمة السلطة المحلية التي ألقاها وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح،

أشاد فيها بما تشهده الجامعة من تطور وحداثة مشاهدة في الواقع منها مشروع اعتماد الجودة في الجامعة،لتخريج مخرجات ذات جودة وتخصصات نحن بحاجة إليها...مؤكدا وقوف السلطة المحلية بقيادة عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة، الداعم في تقليل كافة الصعوبات التي تعرقل مسيرتها،والتي اصبحت موئلا لكل أكاديميي اليمن من الكوادر الكفؤة ،عملت على استيعابهم والاستفادة من خبراتهم.

وأشار مفتاح إلى أن جبهة التعليم هي الجبهة الكبرى،وان معركتنا الحقيقية التي يجب أن ننتصر فيها هي معركة التعليم،وجودة مخرجاته حسب برامج الجودة،والمضي قدما في تحديث منظومة التعليم.

وفي كلمة قدمها عميد مركز التطوير وضمان الجودة، الدكتور أكرم حميد، تم استعراض الخطوات التي سلكها المركز للحصول على الاعتماد الأكاديمي الوطني والدولي، ودور المركز في ترسيخ ثقافة الجودة، وتوصيف البرامج، وتحديثها.

واكد حميد أهمية تحسين جودة التعليم في مؤسسات التعليم العالي.. مستعرضاً الجودة في الجوانب العملية التي يجب التقيد بها لتحقيق الجودة كما يجب .

ويتضمن البرنامج خلال الأسبوع عددا من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية ،والندوات العلمية ولقاءات مجتمعية،ومحاضرات وأنشطة طلابية.