اعتذار رسمي في ايطاليا بسبب القدس

الأحد 24 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أصدر القضاء الإيطالي حكما يُلزم شركة "راي" (راديو وتلفزيون إيطاليا) بتقديم اعتذار رسمي عن تقديم معلومات خاطئة تتعلق بالوضع القانوني لمدينة #القدس المحتلة، وذلك خلال إحدى حلقات برنامج المسابقات "إريديتا" (Eredita).

وتعود القضية إلى 21 من مايو/أيار 2020 حيث شهدت حلقة البرنامج الذي يُبث على تلفزيون "راي" طرح سؤال على إحدى المتسابقات بشأن عاصمة إسرائيل، وأجابت المتسابقة بأن العاصمة هي "تل أبيب"، لكن مقدم البرنامج رآها إجابة خاطئة، وقال "القدس هي عاصمة إسرائيل".

ورفعت الجمعية الخيرية لمناصرة الشعب الفلسطيني والتجمع الفلسطيني في #إيطاليا دعوى قضائية ضد التلفزيون الإيطالي استمرت أربع سنوات قبل أن تصدر محكمة روما قرارها بوجوب اعتذار تلفزيون راي عن تقديمه معلومات مغلوطة ووجوب تصحيح الخطأ.