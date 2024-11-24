مستجدات حادثة العثور على حاخام يهودي ''مقتولاً'' في الإمارات

الأحد 24 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي أن الجهات الاستخباراتية والأمنية في الإمارات عثرت على جثة الحاخام المفقود تسفي #كوغان، واعتبر الحادث "إرهابا إجراميا معاديا للسامية".

وأضاف: "إن مقتل تسفي كوغان هو حادث إرهابي إجرامي معاد للسامية. وستتحرك دولة إسرائيل بكل الوسائل وستحقق العدالة للمجرمين المسؤولين عن مقتله".

وفي قت سابق من اليوم الأحد "تم العثور على سيارة المفقود وهي خالية، ويشتبه في أنه قُتل على يد مجموعة مرتبطة بإيران".

وذكرت صحيفة "معاريف" أن هناك خشية من أن يكون كوغان قد قتل على أيدي عملاء إيرانيين بعد أن اختطفوه.

وخدم كوغان في الجيش الإسرائيلي كمقاتل في لواء "جفعاتي"، وهو أحد مساعدي الحاخام ليفي دوخمان، الحاخام الرئيسي للجالية اليهودية في البلاد.

وقال أفراد عائلته إنه اتصل بهم آخر مرة يوم الأربعاء الماضي، حسب ما ذكره "الموساد".

وشوهد آخر مرة في دبي، ظهر يوم الخميس، ولم يحضر الاجتماعات المقررة التي كان يعقدها خلال النهار، وبعد تغيبه عن السمع اتصلت زوجته بـ"الحباد" الذي اتصل بدوره بالسلطات وجرى التحقق من الحادث.

وقاد كوغان سيارته إلى مدينة العين، التي تبعد ساعة ونصف بالسيارة عن دبي، وهناك تم العثور عليها خالية في حين أن هاتفه مغلق.

وتبين من التحقيق الأولي أن 3 أوزبكيين تبعوه عندما غادر السوق ويشتبه في أنهم هم من قتلوه.

هذا وشدد مجلس الأمن القومي على الإسرائيليين، تجنب السفر غير الضروري إلى الإمارات ويدعو المقيمين إلى اتخاذ الاحتياطات بعد مقتل كوغان.