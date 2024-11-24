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غوغل تطلق خدمة جديدة وطال انتظارها وتعلن تسهيل عملية نقل البيانات بين الهواتف الذكية

الأحد 24 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_وكالات
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 أعلنت غوغل أنها ستطرح خدمة جديدة في هواتف أندرويد، تسهل عملية نقل البيانات بسرعة بين الهواتف.

وأشارت غوغل إلى أن العديد من مستخدمي هواتف أندرويد يلاقون صعوبة في نقل البيانات من هاتفهم القديم إلى الهاتف الجديد، لذا قررت أن تطوّر خدمة Android Switch وتطرحها العام القادم.

وتبعا لغوغل فإن Android Switch ستسمح للمستخدم بنقل جميع البيانات الموجودة في هاتفه إلى هاتف آخر، مثل الرسائل ومحادثات برامج المراسلة وجهات الاتصال والإعدادات والملفات وكلمات المرور وغيرها، كما سيكون بالإمكان الاستفادة من هذه الخدمة لنقل البيانات من هاتف آيفون إلى هاتف أندرويد.

 وجاء في منشور على المواقع الرسمية التابعة لغوغل:"على مدار العامين الماضيين، كنا نعمل على تحسين إعدادات هواتف أندرويد، وتبسيط عملية استبدال الهاتف القديم بهاتف جديد، لذا طورنا خدمة Android Switch مع العديد من الشركات المصنعة للهواتف... من خلال هذه الخدمة سيتمكن المستخدم من نقل الدردشات والتقويمات وجهات الاتصال والمعلومات التي تتعلق بشبكة Wi-Fi وقفل الشاشة والعديد من البيانات الأخرى من هاتفه القديم إلى الجديد".

وباستخدام خدمة Android Switch سيتمكن مستخدمو الهواتف أيضا من الحصول على البيانات التي كانوا قد خزنوها في خدمات التخزين السحابي على الإنترنت

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