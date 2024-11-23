إطلاق نار وحرق للممتلكات.. مستوطنون حوثيون يهاجمون أهالي قرية في هذه المحافظة

السبت 23 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - متابعات

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أقدم مسلحون مقربون من مليشيات الحوثي الإرهابية على مهاجمة قرية في محافظة إب (وسط اليمن) بحماية الحوثيين، على طريقة المستوطنين الصهاينة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونقل موقع"يمن شباب نت"عن مصادر محلية قولها :إن عصابة مسلحة بحماية حوثية أطلقت النار على منازل ومزارع المواطنين وإحراق دراجاتهم النارية في قرية الحوج القبلي بمديرية ريف إب، شمالي مركز المحافظة.

وكشفت المصادر أن العصابة المسلحة المحمية من قبل قيادات الحوثي يقودها المدعو "أيمن صادق عاطف"، مشيرة إلى أن هذه العصابة استهدفت بشكل رئيس منزل المواطن "فيصل دحان عاطف" أمام عدد من شهود العيان.

وأضافت، أن الضحية قام بتقديم بلاغ أمني للأجهزة المعنية في سلطات المليشيا بالمديرية عن الحادثة، غير أن المليشيا قامت باعتقاله.

وأشارت المصادر إلى أن قائد العصابة حاول تهديد شهود العيان لثنيهم عن تقديم إفادتهم حول الحادثة، وحين لم يفلح في اقناعهم قام بإحراق دراجاتهم النارية وعددها ثلاثة دراجات.



والأسبوع الماضي، قالت منظمة مساواة للحقوق والحريات، إنها تلقت بلاغًا بإقدام مسلحي جماعة الحوثي، على إحراق منزل المواطن (حمود الريمي)، في قرية بني معزب، عزلة بني سيف السافل، مديرية القفر، على خلفية كتابة أحد أبنائه منشورات انتقد فيها ممارسات وانتهاكات الجماعة في محافظة إب.

وأوضحت المنظمة في بيان لها، أن الحريق تسبب باحتراق المنزل بكامل أثاثه، بالإضافة إلى إصابة المواطن (الريمي)، البالغ من العمر 60 عامًا، بحروق بالغة أثناء محاولاته اليائسة لإخماد النيران في منزله.

أكدت أن هذه الجريمة تأتي في سياق حملة ممنهجة تهدف لإرهاب وقمع أي أصوات تنتقد ممارسات الجماعة الحوثية وانتهاكاتها المستمرة بحق أهالي محافظة إب وكافة المحافظات الواقعة تحت سيطرتها".