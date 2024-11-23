قوات الجيش تخمد هجوماً حوثياً غربي تعز

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أفشل أبطال القوات المسلحة، فجر اليوم السبت، هجوما شنته مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا، على مواقع عسكرية غربي محافظة تعز.
ونقل موقع الجيش "سبتمر نت" عن مصادر عسكرية بإن وحدات عسكرية اشتبكت مع مليشيات الحوثي الإرهابية بمختلف الأسلحة بقطاع "الكدحة" عقب محاولتها مهاجمة مواقع عسكرية تزامنا مع محاولة تسلل إلى تباب استراتيجية قرب خطوط التماس.
وأشارت إلى أن أبطال القوات المسلحة تصدوا لهجوم المليشيات الحوثية وكبدوها خسائر بشرية ومادية كبيرة وإجبارها على التراجع والفرار.