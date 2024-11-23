عبّرت عن استنكارها لتصريحات مسؤول حكومي.. الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب تصدر بياناً هاماً

السبت 23 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - خاص

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أصدرت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب اليوم السبت بياناً توضيحا حول التصريحات الصادرة عن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، محمود صالح، في برنامج "حديث الصحافة" على قناة عدن المستقلة والذي تحدث فيها عن وجود 70 مخيمًا في محافظة مأرب خالية من السكان، ونفى وجود نازحين في المحافظة.

وأعربت الوحدة التنفيذية في بيانها الذي وصل "مأرب برس" نسخة منه عن استغرابها واستنكارها لتصريحات وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود صالح ..مؤكدةً على أن هذه التصريحات عارية عن الصحة تمامًا، ومغايرة للواقع الميداني والبيانات الرسمية المعتمدة.

وتابع البيان :نُحمل وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المسؤولية الكاملة عن أي تبعات قد تنتج عن هذه التصريحات المضللة التي تضر بجهود الاستجابة الإنسانية في المحافظة وتشوه سمعة مأرب كمأوى إنساني آمن لملايين النازحين.

وطالبة الوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب في بيانها “الجهات الرسمية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة على التصريحات المغلوطة وغير المسؤولة وقيام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإصدار بيان توضيحي ينفي هذه الادعاءات ويصحح المعلومات الخاطئة الواردة في تصريح الوكيل“.



مأرب برس يعيد نشر نص البيان :

تابعنا باستغراب بالغ التصريحات الصادرة عن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، محمود صالح، في برنامج "حديث الصحافة" على قناة عدن المستقلة ، والتي ذكر فيها انه خلال زيارته لمحافظة مأرب وجد أكثر من 70 مخيمًا في محافظة مأرب وكانت حسب تصريحه مخيمات شكلية وخالية من السكان، ونفى وجود نازحين في المحافظة.

إننا في الوحدة التنفيذية نؤكد أن هذه التصريحات عارية عن الصحة تمامًا، ومغايرة للواقع الميداني والبيانات الرسمية المعتمدة ، حيث تضم محافظة مأرب حاليًا 204 مخيمات تأوي ملايين النازحين في مدينة مأرب ومديريات المحافظة .

كما أن 88 مخيمًا تُدار بشكل مباشر من قبل منظمات إنسانية ودولية مثل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية ، المنظمة الدولية للهجرة، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، المجلس النرويجي للاجئين، ومنظمة أكتد، ومؤسسات أخرى لديها مكاتب وفرق عمل ميدانية في مأرب ، وقد سبق أن زار هذه المخيمات عدد من كبار المسؤولين، بمن فيهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس الوزراء ، وأعضاء الحكومة ، ما يدحض أي مزاعم تشكك في وجود النازحين أو الاحتياجات الإنسانية القائمة.

إننا نستنكر بشدة هذه التصريحات غير المسؤولة الصادرة عن مسؤول حكومي، والتي لا تمت للواقع بصلة.

كما نُحمل وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المسؤولية الكاملة عن أي تبعات قد تنتج عن هذه التصريحات المضللة التي تضر بجهود الاستجابة الإنسانية في المحافظة وتشوه سمعة مأرب كمأوى إنساني آمن لملايين النازحين.

وعليه، نطالب الجهات الرسمية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة على التصريحات المغلوطة وغير المسؤولة وقيام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإصدار بيان توضيحي ينفي هذه الادعاءات ويصحح المعلومات الخاطئة الواردة في تصريح الوكيل.

، كما نؤكد احتفاظنا بحقنا القانوني ، وعزمنا على التصدي لأي محاولات للتقليل من معاناة النازحين وتشويه الحقائق.

ونجدد التزامنا في الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب بالعمل بشفافية تامة، ومواصلة جهودنا لخدمة النازحين في المحافظة بالتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين، رغم كل العراقيل والتحديات .

صادر عن:

الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب

تاريخ: 23 نوفمبر 2024