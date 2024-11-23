مأرب: إشهار مؤسسة جرهم للإعلام والتنمية. رئيس الحكومة ينتصر لنقابة الصحفيين اليمنيين ويلغي أي اجراءات تستهدفها 24 لاعباً في قائمة منتخب اليمن استعداداً لخليجي26 ''الأسماء'' الآلاف من قوات كوريا الشمالية المحتشدة في روسيا تستعد ''قريباً'' لخوض القتال ضد أوكرانيا قريباً.. رحلات جوية بين مطاري القاهرة والريان و مباحثات لاستئناف رحلات المصرية إلى مطار عدن تأجيل موعد انتخابات اتحاد كرة القدم اليمني دولة خليجية تسحب الجنسية من 1145 امرأة باليستي فرط صوتي وصفه بوتين بأنه ''الصاروخ الذي لا يُقهر'' دول تعلن انها ستعتقل نتيناهو تنفيذًا لقرار الجنائية الدولية بصورة نهائية وعقوبات رادعة.. مأرب تحظر حركة الدراجات النارية
أُعلن اليوم السبت في مدينة مأرب عن إشهار مؤسسة جرهم للإعلام والتنمية.
وفي حفل الإشهار، الذي حضره عدد من الشخصيات الثقافية والإعلامية والاجتماعية، أوضح نائب مدير المؤسسة، مازن الشوكي، أن "جرهم" تسعى لتقديم محتوى مميز وموثوق عبر قنوات متعددة، تشمل الصحافة المطبوعة والرقمية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام الاجتماعية. كما أشار إلى أن المؤسسة تهدف إلى تعزيز الوعي الثقافي والاجتماعي في المجتمع من خلال نشر الأخبار والمقالات التي تواكب تطورات العصر وتلبي احتياجات الجمهور في مختلف المجالات.
وفي كلمة المؤسسين، للشيخ مراد بن محسن بن معيلي، ألقاها نيابة عنه قائد علي جردان، أكد أن "جرهم" هي مؤسسة إعلامية تنموية مستقلة، لا تتبع أي أحزاب أو جهات سياسية، ولا تتعصب لأي مكونات طائفية أو مناطقية، بل تهدف إلى خدمة الجميع ونشر ثقافة السلام والتنمية.
وأضاف: "يأتي إشهار مؤسسة جرهم في وقت تخوض فيه القبيلة اليمنية معركة فكرية وثقافية وحضارية، بهدف الإعلاء من قيمة الإنسان في مواجهة الفكر الكهنوتي والعنصري السلالي، الذي يتنافى مع العقل والقانون والشريعة".
وأردف بن معيلي: "نأمل أن تشارك المؤسسة بشكل فعّال في توصيل الفكر المنير إلى المجتمع، وأن تكون إحدى منارات العلم والمعرفة والبناء الفكري الحضاري في مأرب خاصة، وفي اليمن عموماً". وأضاف قائلاً: "نتطلع من خلال هذه المؤسسة إلى أن تكون إحدى وسائل القبيلة اليمنية في هذه المعركة الفكرية الثقافية، وأن تساهم في العمل مع الجميع من أجل تنمية إنسانية تقضي على الجهل والتحزب، لبناء الحاضر والمستقبل".
وفي الحفل تم عرض ريبورتاج تعريفي بالمؤسسة، كما قدمت عدد من الفقرات الفنية للمنشدين اسامه صلاح واحمد عبدالخالق، ووصلة فنية شعبية لفرقة خنجر يماني، مع
قصيدة شعرية للشاعر فؤاد متاش.
وقدم الفنان محمد الحاوري فقرة ختامية لاقت استحسان الجميع.
حضر الحفل مدير عام الهيئة العامة للكتاب بمحافظة مأرب ومدير مكتب الشباب برئاسة الوزراء ومدير عام مكتب الثقافة بأمانة العاصمة ومدير مكتب الشباب بأمانة العاصمة وعدد من الوجاهات والشخصيات الإعلامية والٱجتماعية والفكرية.