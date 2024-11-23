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24 لاعباً في قائمة منتخب اليمن استعداداً لخليجي26 ''الأسماء''

السبت 23 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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بدأ منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، يوم الجمعة، معسكره الخارجي في العاصمة الماليزية كوالالمبور استعداداً لخوض منافسات بطولة كأس الخليج بنسختها الـ 26 التي ستقام في الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر 2024 وحتى 3 يناير 2025.

وضمت قائمة المنتخب التي اختارها المدرب الجزائري نور الدين ولد علي من 24 لاعباً هم: اسامة حيدر - علي عبس - وضاح انور - عمرو طلال - أحمد ناصر - هشام بلابل - ناصر عفاشة - علي الدقين - حمزة الصرابي - رامي الوسماني - أحمد الخميسي - زيدان مكرم - عمر جولان - نواف عبدالله - محمد الطيري - طارق شهاب - محمد هاشم - عادل عباس - عبدالمجيد صبارة - عبدالجبار العبادي - ممدوح بن عجاج - قاسم الشرفي - محمد البرواني - محمد الداحي.

ويأتي معسكر المنتخبن بعد أن خاض مباراتين وديتين مع منتخب سريلانكا بالدوحة يومي 16 - 19 نوفمبر الجاري خسر في الأولى بهدف دون رد وفاز بالثانية بهدفين دون مقابل .

ويلعب منتخبنا الوطني في خليجي 26 بالكويت ضمن المجموعة الثانية والتي تضم منتخبات العراق والسعودية والبحرين.

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