قريباً.. رحلات جوية بين مطاري القاهرة والريان و مباحثات لاستئناف رحلات المصرية إلى مطار عدن

السبت 23 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار:

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بحث سفير اليمن لدى جمهورية مصر العربية، خالد بحاح مع وزير الطيران المدني المصري الطيار الدكتور سامح الحفني، اجراءات تشغيل الرحلات بين مطاري الريان والقاهرة، وتسهيل اجراءات السفر بين مطارات البلدين.

واكد السفير بحاح، ان مطار الريان يخدم شريحة كبيرة من ابناء الوطن في المنطقة الشرقية.

واشار الى ان اعادة تشغيل الرحلات من والى المطار سيسهم في تخفيف اعباء السفر على عدد كبير من طالبي السياحة العلاجية والتعليمية..لافتاً الى ان مصر اصبحت الوجهة الاولى للمسافر اليمني حتى في حالات الترانزيت للانتقال الى دول اخرى.

كما تطرق السفير بحاح، الى اهمية عودة رحلات مصر للطيران بين مطاري عدن والقاهرة في ظل تزايد الطلب على خدمات النقل الجوي بين البلدين والتي تشهد معدلات متزايدة بسبب الظروف التي تعيشها بلادنا نتيجة الحرب التي اشعلتها المليشيات الانقلابية الحوثية المدعومة من النظام الايراني وما نتج عنها من تدمير للبنى التحتية والخدمية وارتفاع الحاجة الى السفر الخارجي.

واستعرض موضوع الموافقات الأمنية وآليات تسهيل اجراءات دخول المواطنين اليمنيين سواءً القادمين من داخل اليمن او من دول اخرى.

من جانبه، اكد وزير الطيران المدني المصري، ان الاجراءات الفنية لتشغيل رحلات الخطوط اليمينة بين مطاري الريان والقاهرة على وشك الانتهاء ومن المتوقع ان تبدأ الرحلات قبل نهاية العام الحالي.

ولفت المسئول المصري الى ان مسألة عودة رحلات مصر للطيران من والى مطار عدن هي مثار بحث جاد من قبل الجهات المعنية بالوزارة.