تأجيل موعد انتخابات اتحاد كرة القدم اليمني

السبت 23 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلن الاتحاد اليمني لكرة القدم تأجيل موعد انتخابات قيادة الإتحاد التي كانت مقررة في 30 نوفمبر الجاري، إلى التاسع من ديسمبر المقبل.

وذكر اتحاد كرة القدم أن الأمانة العامة للاتحاد أصدرت تعميماً برقم (379) لسنة 2024م بخصوص تعديل موعد الاجتماع الانتخابي للاتحاد اليمني لكرة القدم الذي كان من المقرر انعقاده بتاريخ 30 نوفمبر 2024م إلى التاسع من ديسمبر 2024م.

وأرجع التعميم سبب تأجيل الاجتماع لوفاة المسؤول المالي السابق للاتحاد محمد الطويل، ولعدم اكتمال تجهيز التقرير المالي الختامي والذي يجب عرضه على الجمعية العمومية في الاجتماع الانتخابي.

وأشار إلى أن التأجيل تم بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA والاتحاد الآسيوي لكرة القدم AFC، ليصبح الموعد الجديد لعقد الاجتماع الانتخابي للاتحاد بتاريخ 9 ديسمبر 2024م في العاصمة القطرية الدوحة.

وبحسب اتحاد الكرة، فقد تم إقرار جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية لانتخابات الاتحاد اليمني لكرة القدم للفترة (2024 - 2028) المقرر انعقاده بالعاصمة القطرية الدوحة بتاريخ 9 ديسمبر 2024م.

وتضمن جدول الأعمال تحديد يوم الاثنين الموافق 9 ديسمبر 2024م الساعة العاشرة صباحاً موعداً لانعقاد الاجتماع الانتخابي بالعاصمة القطرية الدوحة.