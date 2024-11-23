باليستي فرط صوتي وصفه بوتين بأنه ''الصاروخ الذي لا يُقهر''

السبت 23 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع مسؤولين عسكريين بثه التليفزيون، الجمعة، بمواصلة اختبار الصاروخ الباليستي الجديد فرط الصوتي أوريشنيك في الأوضاع القتالية، وإنتاج كمية كبيرة منه، وذلك بعد استخدامه لضرب أوكرانيا.

وقال بوتين: "سنواصل هذه الاختبارات، خصوصاً في الأوضاع القتالية، حسب تطور الوضع وطبيعة التهديدات التي تستهدف أمن روسيا".

واشاد بوتين بالقوة الخاصة لهذا السلاح الذي قال انه "لا يُقهر"، وأضاف أن نظام الأسلحة الذي اختُبر الخميس هو "ضمانة أخرى صادقة لوحدة أراضي روسيا وسيادتها".