بصورة نهائية وعقوبات رادعة.. مأرب تحظر حركة الدراجات النارية

السبت 23 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت الإدارة العامة لشرطة محافظة مأرب، عن قرار يقضي بمنع حركة سير الدراجات النارية داخل مدينة مأرب بصورة نهائية، اعتبارًا من يوم غد الأحد.

وأوضحت شرطة مأرب، في تعميم نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، أن هذا القرار جاء بناءً على توجيهات اللجنة الأمنية العليا بالمحافظة.

وأكدت الشرطة أن عقوبات رادعة ستُتخذ بحق المخالفين، مشيرة إلى أن القرار سيُطبق بشكل شامل ودون أي استثناء.

ودعت جميع سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقرار.