باليستي فرط صوتي وصفه بوتين بأنه ''الصاروخ الذي لا يُقهر'' دول تعلن انها ستعتقل نتيناهو تنفيذًا لقرار الجنائية الدولية بصورة نهائية وعقوبات رادعة.. مأرب تحظر حركة الدراجات النارية إنهيار متواصل للعملة المحلية أمام الريال السعودي في عدن اليوم بقنابل وصورايخ خارقة للتحصينات… ضربة جوية قوية في قلب بيروت وترجيح إسرائيلي باغتيال الشبح عربيتان تفوزان بجوائز أدبية في الولايات المتحدة قوات كوريا الشمالية تدخل خط الموجهات والمعارك الطاحنة ضد أوكرانيا هجوم جوي يهز بيروت وإعلام إسرائيلي: يكشف عن المستهدف هو قيادي بارز في حزب للّـه مياة الأمطار تغرق شوارع عدن خفايا التحالفات القادمة بين ترامب والسعودية والإمارات لمواجهة الحوثيين في اليمن .. بنك الاهداف
أعلنت الإدارة العامة لشرطة محافظة مأرب، عن قرار يقضي بمنع حركة سير الدراجات النارية داخل مدينة مأرب بصورة نهائية، اعتبارًا من يوم غد الأحد.
وأوضحت شرطة مأرب، في تعميم نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، أن هذا القرار جاء بناءً على توجيهات اللجنة الأمنية العليا بالمحافظة.
وأكدت الشرطة أن عقوبات رادعة ستُتخذ بحق المخالفين، مشيرة إلى أن القرار سيُطبق بشكل شامل ودون أي استثناء.
ودعت جميع سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقرار.