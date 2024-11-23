إنهيار متواصل للعملة المحلية أمام الريال السعودي في عدن اليوم

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سجل سعر صرف الريال السعودي في العاصمة عدن، اليوم السبت 23 نوفمبر 2024،
نحو 540 ريالا للشراء
وسجل 542 ريالا للبيع.
سعر صرف الريال السعودي اليوم مقابل الريال اليمني في حضرموت :
الريال السعودي 540 ريالا للشراء
و سجل 542 ريالا للبيع