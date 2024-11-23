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إنهيار متواصل للعملة المحلية أمام الريال السعودي في عدن اليوم

السبت 23 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_خاص
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سجل سعر صرف الريال السعودي في العاصمة عدن، اليوم السبت 23 نوفمبر 2024،

نحو 540 ريالا للشراء

وسجل 542 ريالا للبيع.

سعر صرف الريال السعودي اليوم مقابل الريال اليمني في حضرموت :

 الريال السعودي 540 ريالا للشراء

و سجل 542 ريالا للبيع 

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