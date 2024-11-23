إنهيار متواصل للعملة المحلية أمام الريال السعودي في عدن اليوم

في أول تعليق له على لقاء حزب الإصلاح بعيدروس الزبيدي.. بن دغر يوجه رسائل عميقة لكل شركاء المرحلة ويدعو الى الابتعاد عن وهم التفرد وأطروحات الإقصاء (1329)