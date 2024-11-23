مياة الأمطار تغرق شوارع عدن

السبت 23 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_خاص

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أدت الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة عدن إلى غرق العديد من الشوارع الرئيسية، حيث تجمعت المياه بشكل ملحوظ في الشوارع.

وتسببت الأمطار بكثافة الحركة المرورية وتعطيلها في أماكن عدة، وذلك عقب عدم نجاح مشروع تصريف المياه.

وقد تداول الناشطون صورًا ومقاطع فيديو توضح غمر الشوارع بمياه الأمطار، في ظل غياب تام لفرق شفط المياه.