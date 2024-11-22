خالد الرويشان يتحدث عن تصرفات حوثية لن يتخيّلَها حتى الشيطان:عارٌ علينا أن نصمت

الجمعة 22 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - خاص

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علق وزير الثقافة السابق الاستاذ خالد الرويشان على استمرار مليشيات الحوثي الانقلابية في اعتقال “فتىً عمره 16 عاماً بتهمة رفع العلم اليمني والآخر 22 عاماً كتب منشوراً ناقداً فتم اعتقاله أيضاً“.

وقال الرويشان في منشور له عبر حسابه على الفيسبوك رصدة محرر "مأرب برس" والذي عنونه بـ .."أحزان صنعاء وخاطب فيه سلطة الانقلاب الحوثية بالقول :وكأنه لا يكفي أن الناس بلا مرتبات وتموت جوعاً حتى يتم اعتقالهم!

ومضى: أحدهما شاعرٌ رفع عَلَم وطنه فتم اعتقاله لن يتخيّلَها حتى الشيطان!

والآخر روائيٌ كتب منشوراً ناقداً فتم اعتقاله أيضاً.

وتابع :صمَتنا 60 يوماً لعلّ وعسى أن تستيقظ بقيةٌ من مروءة ... محمد الميّاحي وأمجد مرعي مدنيّان بلا قبيلة تُهدّد وبلا حزبٍ يراجع .. بلا أي شيء في الواقع!“.

واختتم منشورة بالقول :ولذلك لن نتركهما!

عارٌ علينا أن نصمت

وعارٌ عليك ألاّ تطلق سراحهما فوراً“.

واثار اعتقال الصحفي اليمني محمد المياحي من قبل المليشيات الحوثية ضجة واسعة على الساحة الإعلامية والحقوقية اليمنية على خلفية آراءه النقدية للممارسة الحوثية القمعية ضد المدنيين في مناطق سيطرة الجماعة .