حزب الإصلاح يلتقي بعيدروس الزبيدي

الخميس 21 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_خاص

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استضاف نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عيدروس الزبيدي، وفدًا من التجمع اليمني للإصلاح، الذي ضم نائب رئيس الكتلة البرلمانية، النائب عبد الرزاق الهجري، والأستاذ أحمد القميري، والنائب انصاف مايو، بالإضافة إلى الدكتور إبراهيم الشامي، القائم بأعمال رئيس مكتب العلاقات الخارجية، في اجتماع عقد اليوم الخميس.

تمحور النقاش حول مجموعة من القضايا المهمة والتطورات على الساحة المحلية، فضلًا عن الأوضاع الإقليمية وكيفية تأثيرها على اليمن.

وأشاد وفد الإصلاح بأهمية تضافر جهود القوى الوطنية الداعمة للشرعية، وضرورة الحفاظ على وحدة الصف لمواجهة التحديات المستمرة التي تفرضها جماعة الحوثي، والعمل على استعادة الدولة.

كما أكد الوفد على أهمية الحوار المستمر لتأمين مصلحة الوطن العليا وتوحيد الجهود بين المكونات المختلفة لمواجهة المخاطر التي تنجم عن المشروع المدعوم إيرانيًا في اليمن.

وشدد المشاركون في الاجتماع على ضرورة تعزيز التنسيق لتجنب الخلافات وتوحيد الجهود لبناء قاعدة وطنية متينة تسهم في مواجهة المشروع الكهنوتي العنصري.

كما تم التأكيد على دور الدولة ومؤسساتها في تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي، وتقديم الخدمات اللازمة لتخفيف المعاناة عن المواطنين. من ناحيته، رحب اللواء عيدروس الزبيدي بزيارة وفد الإصلاح، مؤكدًا على أهمية وحدة الصف والتواصل المستمر لتحقيق الأهداف المشتركة.

وأكد على أن استعادة الدولة وإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي يجب أن يكون ضمن الأولويات الأساسية لجميع القوى والمكونات اليمنية.