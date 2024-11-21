سلاسل بشرية بمدينة مأرب تضامنا مع الشعب الفلسطيني ودعما لقطاع غزة - صور وزير الخارجية يستقبل الرحالة اليمني منير الدهمي بالرياض الضالع.. القوات المشتركة تدمر مرابض قناصه المليشيا وتحرز تقدما ميدانيا تفاصيل لقاء وزير الدفاع ومحافظ حضرموت باللجنة الأمنية بالمحافظة محكمة الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت وتكشف عن أسبابها المنطقية عاجل: وزير الدفاع الأمريكي: سنعمل على انتزاع قدرات الحوثيين في اليمن مليشيا الحوثي تحول محافظة إب لقادتها ومشرفيها القادمين من صعدة وعمران عاجل:حريق هائل يلتهم هايبر شملان العاصمة صنعاء نقابة المعلمين اليمنيين تدين الاعتداء السافر على المعلمين في شبوة وتطالب بتحقيق عاجل ''أكد أنه لا أحد فوق القانون''.. أول مسئول كبير يحيله رئيس الحكومة للتحقيق بسبب قضايا فساد ومخالفات
شهدت شوارع مدينة مأرب عصر اليوم الخميس سلسلة بشرية تضامنية مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة في قطاع غزة جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لأكثر من اربعة عشر شهرا .
وعبر المشاركون في الفعالية عن رفضهم لاستمرار الحرب الظالمة وتنديدهم بالمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين النازحين في مخيمات القطاع .
ودعا المشاركون إلى ايقاف الحرب وإيصال المساعدات الى نازحي القطاع الذين يواجهون القصف والدمار والجوع والحصار .