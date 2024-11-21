سلاسل بشرية بمدينة مأرب تضامنا مع الشعب الفلسطيني ودعما لقطاع غزة - صور

الخميس 21 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 08 مساءً / مارب برس - خاص

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شهدت شوارع مدينة مأرب عصر اليوم الخميس سلسلة بشرية تضامنية مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة في قطاع غزة جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لأكثر من اربعة عشر شهرا .

وعبر المشاركون في الفعالية عن رفضهم لاستمرار الحرب الظالمة وتنديدهم بالمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين النازحين في مخيمات القطاع .

ودعا المشاركون إلى ايقاف الحرب وإيصال المساعدات الى نازحي القطاع الذين يواجهون القصف والدمار والجوع والحصار .