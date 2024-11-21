وزير الخارجية يستقبل الرحالة اليمني منير الدهمي بالرياض

الخميس 21 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 08 مساءً / مارب برس - خاص

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استقبل وزير الخارجية والمغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، أمس، الرحالة اليمني منير الدهمي في العاصمة السعودية الرياض، بعد رحلته الفريدة على ظهر جمل من مدينة تريم بمحافظة حضرموت إلى المملكة العربية السعودية، مروراً بصحراء الربع الخالي. هدفت الرحلة إلى تعزيز الروابط الأخوية بين الشعب اليمني وأشقائه في المملكة..

وأشاد الوزير الزنداني بجهود الرحالة الدهمي، واصفاً إياه بأنه نموذج مشرف يعكس تمسك العرب بتراثهم الثقافي. وأكد عزمه التواصل مع الجهات الرسمية في المملكة لتسهيل استئناف الرحلة إلى مختلف مناطقها، في إطار دعم المبادرات التي تعزز الروابط الثقافية والهوية العربية الأصيلة..

من جانبه، عبّر الرحالة منير الدهمي عن اعتزازه بهذا اللقاء، موضحاً أن رحلته تهدف إلى إحياء أمجاد العرب وإرسال رسالة إلى العالم مفادها أن العرب، رغم التطور والحداثة، لا يزالون متمسكين بتراثهم الأصيل.

يُذكر أن الدهمي سبق له عبور القارة الإفريقية على ظهور الإبل، وهو الإنجاز الذي نال عنه شهادة الإنجاز المتميز من رئيس مهرجان الرحالة العالمي في دبي، الشيخ عوض بن مجرن، كأول رحالة في العصر الحديث يجوب القارة الإفريقية باستخدام الوسائل التقليدية.

وفي ختام اللقاء، أكد الوزير الزنداني أن الرحالة يمثلون سفراء دبلوماسيين يعززون العلاقات بين الشعوب، مشيداً بجهود الدهمي التي تسهم في إبراز الهوية اليمنية والحفاظ على التراث العربي حياً في أذهان العالم..