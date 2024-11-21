الضالع.. القوات المشتركة تدمر مرابض قناصه المليشيا وتحرز تقدما ميدانيا تفاصيل لقاء وزير الدفاع ومحافظ حضرموت باللجنة الأمنية بالمحافظة محكمة الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت وتكشف عن أسبابها المنطقية عاجل: وزير الدفاع الأمريكي: سنعمل على انتزاع قدرات الحوثيين في اليمن مليشيا الحوثي تحول محافظة إب لقادتها ومشرفيها القادمين من صعدة وعمران عاجل:حريق هائل يلتهم هايبر شملان العاصمة صنعاء نقابة المعلمين اليمنيين تدين الاعتداء السافر على المعلمين في شبوة وتطالب بتحقيق عاجل ''أكد أنه لا أحد فوق القانون''.. أول مسئول كبير يحيله رئيس الحكومة للتحقيق بسبب قضايا فساد ومخالفات الحكومة اليمنية تتطلع إلى شراكات استثمارية وتنموية مع الصين حضرموت.. وزير الدفاع يشدد على مسئولية المنطقة الثانية في تأمين السواحل ومكافحة التهريب
قال مصدر عسكري لـ"مأرب برس" إن القوات المشتركة في الضالع شنت هجوماً مباغتاً مساء أمس على أحد المواقع الحيوية التي يتحصن فيها قناصة مليشيا الحوثي في جبهة بتار شمال غرب محافظة الضالع.
وأضاف المصدر إن الهجوم الذي نفذته القوات المشتركة أسفر عن تدمير الموقع بشكل كامل وتقدمت القوات وسط غطاء ناري كثيف مما ساهم في إضعاف قدرة المليشيا على استهداف القوات المشتركة من مسافات بعيدة.
المصدر نفسه أكد إن العملية العسكرية جاءت رداً على الخروقات المتكررة التي تقوم بها مليشيا الحوثي للهدنة، واستهدافها للمدنيين ومواقع القوات الجنوبية.
تستمر المواجهات بين القوات المشتركة ومليشيا الحوثي في عدة جبهات، حيث تسعى القوات المشتركة في الضالع إلى تأمين المناطق المحررة ومنع أي اختراقات من قبل المليشيا.