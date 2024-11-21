الضالع.. القوات المشتركة تدمر مرابض قناصه المليشيا وتحرز تقدما ميدانيا

الخميس 21 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 07 مساءً / مارب برس - خاص

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قال مصدر عسكري لـ"مأرب برس" إن القوات المشتركة في الضالع شنت هجوماً مباغتاً مساء أمس على أحد المواقع الحيوية التي يتحصن فيها قناصة مليشيا الحوثي في جبهة بتار شمال غرب محافظة الضالع.

وأضاف المصدر إن الهجوم الذي نفذته القوات المشتركة أسفر عن تدمير الموقع بشكل كامل وتقدمت القوات وسط غطاء ناري كثيف مما ساهم في إضعاف قدرة المليشيا على استهداف القوات المشتركة من مسافات بعيدة.

المصدر نفسه أكد إن العملية العسكرية جاءت رداً على الخروقات المتكررة التي تقوم بها مليشيا الحوثي للهدنة، واستهدافها للمدنيين ومواقع القوات الجنوبية.

تستمر المواجهات بين القوات المشتركة ومليشيا الحوثي في عدة جبهات، حيث تسعى القوات المشتركة في الضالع إلى تأمين المناطق المحررة ومنع أي اختراقات من قبل المليشيا.