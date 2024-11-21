تفاصيل لقاء وزير الدفاع ومحافظ حضرموت باللجنة الأمنية بالمحافظة

الخميس 21 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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ترأس وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا، الفريق الركن محسن الداعري، ومحافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة مبخوت بن ماضي، اليوم، بمدينة المكلا، اجتماعاً للجنة الأمنية بحضرموت، للوقوف أمام الوضع الأمني بالمحافظة.

واستعرض الاجتماع، تقارير الأجهزة الأمنية والعسكرية، و الوقوف إزائها، ومناقشة سبل تعزيز المؤسستين العسكرية والأمنية للحفاظ على الحالة الأمنية في حضرموت.

وتم التطرق، إلى بعض الأحداث المخلة بالنظام والقانون واتخاذ إزائها المعالجات اللازمة، وإقرار رفع اليقظة والجاهزية لحفظ الأمن والاستقرار.

وأشاد وزير الدفاع بالاستقرار والسكينة التي يعيشها السكان في محافظة حضرموت وجهود الأجهزة الأمنية والعسكرية في تعزيز حضور الدولة وحفظ النظام والقانون.. مشدداً على التعامل بحزم وعدم التهاون مع أي مسببات لإقلاق الأمن والسكينة