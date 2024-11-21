الضالع.. القوات المشتركة تدمر مرابض قناصه المليشيا وتحرز تقدما ميدانيا تفاصيل لقاء وزير الدفاع ومحافظ حضرموت باللجنة الأمنية بالمحافظة محكمة الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت وتكشف عن أسبابها المنطقية عاجل: وزير الدفاع الأمريكي: سنعمل على انتزاع قدرات الحوثيين في اليمن مليشيا الحوثي تحول محافظة إب لقادتها ومشرفيها القادمين من صعدة وعمران عاجل:حريق هائل يلتهم هايبر شملان العاصمة صنعاء نقابة المعلمين اليمنيين تدين الاعتداء السافر على المعلمين في شبوة وتطالب بتحقيق عاجل ''أكد أنه لا أحد فوق القانون''.. أول مسئول كبير يحيله رئيس الحكومة للتحقيق بسبب قضايا فساد ومخالفات الحكومة اليمنية تتطلع إلى شراكات استثمارية وتنموية مع الصين حضرموت.. وزير الدفاع يشدد على مسئولية المنطقة الثانية في تأمين السواحل ومكافحة التهريب
ترأس وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا، الفريق الركن محسن الداعري، ومحافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة مبخوت بن ماضي، اليوم، بمدينة المكلا، اجتماعاً للجنة الأمنية بحضرموت، للوقوف أمام الوضع الأمني بالمحافظة.
واستعرض الاجتماع، تقارير الأجهزة الأمنية والعسكرية، و الوقوف إزائها، ومناقشة سبل تعزيز المؤسستين العسكرية والأمنية للحفاظ على الحالة الأمنية في حضرموت.
وتم التطرق، إلى بعض الأحداث المخلة بالنظام والقانون واتخاذ إزائها المعالجات اللازمة، وإقرار رفع اليقظة والجاهزية لحفظ الأمن والاستقرار.
وأشاد وزير الدفاع بالاستقرار والسكينة التي يعيشها السكان في محافظة حضرموت وجهود الأجهزة الأمنية والعسكرية في تعزيز حضور الدولة وحفظ النظام والقانون.. مشدداً على التعامل بحزم وعدم التهاون مع أي مسببات لإقلاق الأمن والسكينة