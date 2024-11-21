عاجل: وزير الدفاع الأمريكي: سنعمل على انتزاع قدرات الحوثيين في اليمن

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قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الولايات المتحدة ستواصل العمل على انتزاع قدرة الحوثيين على شن هجمات من اليمن.
وأضاف أوستن -في الذكرى السنوية الأولى للهجوم الرئيسي الأول للحوثيين على الشحن- أن الجهود الرامية إلى تقليص قدرات الجماعات المسلحة ستستمر.
وتابع "الحوثيون يرون أنفسهم الآن أقل تبعية لإيران، لذا يجب محاسبتهم على هذا النشاط غير القانوني والخطير، وهو ما سيحدث بالفعل".
ويوم أمس الأول أعلنت واشنطن عن قلقها بشأن تصميم الحوثيين على مواصلة استهداف السفن الحربية الأمريكية والأوربية.
وقال المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينغ لموقع "بيزنس إنسايدر" إن أحد المخاوف الرئيسية هو محاولة روسيا مساعدة الحوثيين عسكريا.
وكانت جماعة الحوثي أعلنت استهداف سفينة تجارية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ الباليستية والبحرية، مؤكدين استمرار هجماتهم.