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عاجل:حريق هائل يلتهم هايبر شملان العاصمة صنعاء

الخميس 21 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص
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اندلع حريق ضخم اليوم الخميس في "هايبر شملان" بمديرية همدان في العاصمة صنعاء، ما تسبب في حالة من الهلع بين السكان والمتسوقين ، الحريق الذي يرجح أنه نتج عن ماس كهربائي، أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب بشكل كثيف، مهددا المبنى بأكمله.

 

وقال شهود عيان لمارب برس انه تم إخماد الحريق من قبل فرق الدفاع المدني مع تكاتف الأهالي من ابناء المنطقة، حيث بدأوا بحاولات مكثفة للسيطرة على النيران والحد من انتشارها إلى المباني المجاورة وقد تم إخلاء المنطقة المحيطة كإجراء احترازي حرصًا على سلامة المواطنين.

 

وحتى الآن، لم تسجل أي إصابات بشرية، بينما تشير التقديرات الأولية إلى وقوع خسائر مادية جسيمة في الهايبر.

 

مشاهد التضامن بين رجال الإطفاء وأهالي المنطقة برزت بشكل لافت حيث ساهمت جهود الجميع في تقليل خطر انتشار الحريق.

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هذا الحادث يسلط الضوء على أهمية الالتزام بمعايير السلامة في المنشآت التجارية الكبرى، ويؤكد الحاجة الملحة إلى تعزيز الإجراءات الوقائية لتجنب مثل هذه الكوارث مستقبلًا.

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