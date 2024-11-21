حضرموت.. وزير الدفاع يشدد على مسئولية المنطقة الثانية في تأمين السواحل ومكافحة التهريب

الخميس 21 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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شدد وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، على مسؤولية المنطقة الثانية بمحافظة حضرموت في تأمين السواحل والاضطلاع بدور محوري في مكافحة التهريب.

وعقد الوزير اليوم، بمدينة المكلا محافظة حضرموت، اجتماعاً موسعاً بقيادة المنطقة العسكرية الثانية، وقادة الوحدات ورؤساء الشعب.

واشاد الوزير الداعري، خلال الاجتماع، بحضور قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طالب بارجاش، بمستوى الاداء والضبط والربط العسكري والانجازات التي تحققت في المنطقة العسكرية الثانية..موجهاً بمضاعفة الجهود خاصة في مجال التدريب والتأهيل لرفع مستوى الكفاءة القتالية، وصقل القدرات والمهارات لمنتسبي الوحدات العسكرية في المنطقة للوصول الى المستوى المطلوب من الاعداد والجاهزية.

ولفت وزير الدفاع، الى خطورة تهريب الأسلحة والحشيش والمخدرات الذي تنشط فيه المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الايراني لتدمير الشباب وتمويل حروبها الإجرامية ضد اليمنيين.

وفي الاجتماع، نقل الوزير الداعري للجميع تحايا القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الاعلى للقوات المسلحة، واعضاء المجلس.

إلى ذلك افتتح وزير الدفاع مبنى المحكمة والنيابة العسكرية في المنطقة الثانية، وطاف في ارجائه ..مؤكدا اهمية تفعيل القضاء العسكري وتوفير احتياجاته وضرورة سرعة البت في مختلف القضايا العالقة او المتأخرة.

واشار الى ان تفعيل القضاء العسكري وأداة الضبط الشرطة العسكرية يمثل عاملاً رئيسياً في انضباط واستقامة القوات المسلحة وبناء مؤسسة عسكرية قوية.

كما تفقد وزير الدفاع المستشفى العسكري في المنطقة العسكرية الثانية والخدمات الصحية التي يقدمها في مختلف اقسامه..مشيداً بمستوى الخدمات المتميزة التي يقدمها المستشفى للمرضى العسكريين وأهاليهم.

ووضع الوزير الداعري، حجر الأساس لمشروع استراحة وميز الضباط في المنطقة العسكرية الثانية.