لا_لتطييف_التعليم.. حملة على مواقع التواصل الإجتماعي تكشف عبث الحوثي بالمناهج وقطاع التعليم

الخميس 21 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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انطلقت مساء امس الأربعاء، حملة إلكترونية واسعة تحت هاشتاق #لا_لتطييف_التعليم لمواجهة الاستهداف المتزايد للعملية التعليمية في اليمن من قبل مليشيا الحوثي.

ووفقًا لبلاغ صحفي صادر عن منظمي الحملة، التي انطلقت مساء أمس، فانها هدف تسليط الضوء على التعديلات التي فرضتها مليشيا الحوثي على المناهج الدراسية، والتي تشكل تهديدًا للهوية الوطنية وتضر بقيم التعايش المجتمعي.

كما تسعى الحملة إلى رفع الوعي بخطورة الفكر الطائفي الذي تحاول مليشيات الحوثي نشره من خلال التعليم في تهديدًا للأجيال القادمة ومستقبل اليمن.

وأكد البلاغ أهمية دور الحكومة ووزارة التربية والتعليم في اتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة هذا الاستهداف الممنهج والحد من تأثيراته السلبية على العملية التعليمية.

ودعا البلاغ الإعلاميين والصحفيين والناشطين إلى حشد الجهود والمشاركة الفاعلة عبر منصات التواصل الاجتماعي، لنشر محتوى توعوي وصور توثق أعمال الاستهداف الحوثي للتعليم، بهدف التصدي لمحاولات تسييس المناهج وزرع الفكر الطائفي.