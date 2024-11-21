أول رد لتركيا بعد هجوم حوثي استهدف احدى سفنها

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نددت تركيا، بهجوم صاروخي للمتمردين الحوثيين استهدف سفينة شحن في البحر الأحمر، وأعلنت أنها بصدد اتخاذ تدابير لمنع تكرار هجمات من هذا القبيل.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية التركية: "ندين الهجمات الصاروخية التي شنها الحوثيون على سفينة الشحن Anadolu S المملوكة لشركة تركية والتي ترفع علم بنما لدى إبحارها قبالة سواحل اليمن".
وكان الحوثيون في اليمن أعلنوا، الثلاثاء، استهداف سفينة شحن في البحر الأحمر، غداة تقرير لـ"مركز المعلومات البحرية المشترك" الذي يديره تحالف بحري غربي أفاد بوقوع انفجارين منفصلين قرب سفينة ترفع علم بنما.
ولم توضح الخارجية التركية في بيانها ما إذا تعرضت السفينة لأضرار، واكتفت بالإشارة إلى اتّخاذ التدابير اللازمة "لتجنّب تكرار مثل هذه الحوادث"