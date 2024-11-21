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كشف أسطورة الكرة البرتغالية كريستيانو رونالدو نادي قائد النصر السعودي، اليوم الأربعاء، رسميا عن ضيفه المرتقب على قناته الخاصة على موقع "يوتيوب".
وبعد أن أحاط رونالدو اسم الضيف المنتظر بالكثير من السرية والتشويق، واكتفى بالقول إن ضيفه المقبل على قناة "UR CRISTIANO" الخاصة به، سيحطم الإنترنت في إشارة إلى العدد المنتظر دخوله لمشاهدة الحوار، أعلن اليوم عن هويته.
وقال رونالدو إن "الضيف الذي سيحطم الإنترنت" هو اليوتيوبر الأمريكي الشهير "مستر بيست" الذي يمتلك أكبر عدد من المتابعين على قناته الخاصة في منصة التواصل وإنشاء المحتوى الشهيرة".
ونشر رونالدو صورة مركبة له ولليوتيوبر الشهير معا، مع عبارة "ألتقي بمستر بسيت من أجل تحطيم الإنترنت".
ويعد مستر بيست صاحب أكبر قناة على منصة إنشاء المحتوى الشهيرة، حيث يبلغ عدد مشتركيه أكثر بقليل من 331 مليون مشترك.
وأنشأ رونالدو قناته على موقع "يوتيوب" منذ أشهر قليلة وحطم كل الأرقام القياسية من حيث عدد المشتركين وعدد المشاهدات ليجني أموالا طائلة من الموقع الشهير.
وفي سبتمبر الماضي، أعلن نجم نادي النصر السعودي عن تحد خاص وذلك بتجاوز عدد المشتركين في قناته الخاصة أولئك الذي يتابعون مستر بيست وذلك في غضون عامين.
ولا يزال النجم البرتغالي بعيدا عن "مستر بيست" على صعيد عدد المشتركين على موقع "يوتيوب"، حيث يبلغ عدد مشتركيه 70 مليون مشترك أقل بكثير من مشتركي اليوتيوبر الأمريكي الشهير.
المصدر: " UR · Cristiano"