نشاط مكثف لهيئة رئاسة مجلس النواب.. ترتيبات لاستئناف انعقاد جلسات المجلس

الأربعاء 20 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 220

عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب، اليوم، اجتماعاً لها برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني، وعضوا الهيئة المهندس محمد الشدادي، والمهندس محسن باصرة للإعداد والترتيبات اللازمة لاستئناف انعقاد جلسات المجلس.

ووفقاً لوكالة سبأ الحكومية استعرض الاجتماع، جدول أعمال الهيئة، ونتائج اللقاءات المثمرة مع الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وعضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عيدروس الزبيدي.

كما ناقش الاجتماع، الأوضاع السياسية والاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية، والإجراءات المطلوبة لمواجهة تلك التحديات، والإعداد والترتيبات اللازمة لاستئناف انعقاد جلسات المجلس، والعمل على تعزيز التوافق الوطني الرافض والمقاوم للمليشيات الحوثية الإرهابية، التي تمارس التعسفات والانتهاكات، ومنها عمليات القمع والإرهاب بحق رجال الفكر والإعلام والصحفيين والناشطين والمواطنين الذين خرجوا للتعبير عن احتفائهم بثورة 26 سبتمبر، وخطورة تلك الممارسات على النشء والشباب في مناطق سيطرتها، ومحاوله تغيير الهوية والمعتقد، وتدمير الإنجازات التي تحققت لليمنيين منذ قيام الثورة اليمنية.

و ناقشت هيئة رئاسة المجلس، التطورات على الساحة الوطنية، والجهود المبذولة لتسريع إنفاذ خطة الانقاذ الاقتصادي، وأهمية تضافر وتكامل جهود السلطات كافة بهدف الاستجابة المثلى للتحديات المختلفة التي تواجه البلاد في هذه المرحلة الاستثنائية..مؤكدة على أهمية إستئناف انعقاد دورات المجلس للقيام بمهامه التشريعية والرقابية في ظل الظروف الراهنة وحرصها على أداء مؤسسات الدولة للمهام المناطة بها، وتوحيد جهودها، والإسراع لإيجاد معالجات اقتصادية ونقدية عاجلة وفق خطط استثنائية تساهم في تحسين الخدمات العامة للمواطنين.

هذا وقد ناقشت هيئة رئاسة المجلس مشروع جدول أعمال المجلس لدورته المقبلة.

من جانب، أخر زار رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، ومعه عضوا هيئة رئاسة مجلس النواب، المهندس محمد الشدادي، والمهندس محسن باصرة، البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وكان في استقبالهم السفير محمد آل جابر رئيس البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، معبراً في بداية اللقاء عن سعادته وترحيبه بهم، حيث استعموا إلى شرح مفصل حول المشروعات التي تم تنفيذها والمزمع تنفيذها في مختلف المجالات والمحافظات.

وأكد السفير آل جابر أن المملكة شريكاً فاعلاً مع أشقائها في اليمن ودعمهم في السراء والضراء، وإنما تقوم بواجبها الأخوي وستستمر بالقيام بكل ما يجب عليها في مختلف المجالات والتعاون الكامل والتنسيق المشترك لما فيه خدمة اليمنيين في هذه الظروف.

كما أشاد رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني وأعضاء هيئة الرئاسة بالأدوار المتميزة للمملكة العربية السعودية منذ بداية الأزمة اليمنية 2011 وحتى الآن ، ووقوفهم في مختلف الظروف والاصعدة لمواجهة حركة التمرد الحوثية وإسقاط انقلابها ، والحفاظ على هوية الشعب اليمني وثورته وجمهوريته ونظامه الديمقراطي .. معبرين في ذات السياق عن عن تقديرهم الكبير وثنائهم على ما تقدمه المملكة من دعومات في هذا الظرف العصيب لإنقاذ الاقتصاد اليمني وأعمال الحكومة وبرامجها.

وأكدت هيئة رئاسة المجلس أن مواقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وولي عهده رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، سيخلدها التاريخ وتحفظها الأجيال، وتعبر عن أصالة هذا البلد وقيادتها ، وأن الهدف والهم الأول والأخير هو مواجهة مشروع ملالي إيران والمشروع الحوثي المدمران لليمن والمنطقة.

مؤكدة على أهمية التئام مؤسسات الدولة والقيام بمهامها وأدوارها الوطنية ومسؤولياتها الدستورية على أرض الواقع