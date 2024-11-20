مقتل ثلاثة اشقاء برصاص قريب لهم في جريمة ثانية تشهدها محافظة عمران خلال يوم واحد

الأربعاء 20 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 88

لقي ثلاثة اشقاء مصرعهم، في مديرية "عيال سريح" بمحافظة عمران ، برصاص إبن عمهم نتيجة دخولهم في خلاف حول تقاسم المياه من بئر الأسرة.

وأفادت مصادر محلية في مديرية "عيال سريح" لـ"مأرب برس" أن الجريمة وقعت في قرية "بيت سناح" "بوادي ضيان"، حيث نشب خلاف بين المدعو "حسين الهمداني" وأبناء عمه الثلاثة "محمد ، أحمد ، وصالح الهمداني"، بشأن تقسيم حصص المياه من البئر الذي تملكهالأسرة.

وبحسب المصادر، تطور الخلاف سريعاً ليقدم الجاني "حسين الهمداني" على إطلاق النار مباشرة على أبناء عمه مستهدفاً مناطق قاتلة في "الرأس والصدر" مما أدى إلى وفاتهم على الفور ، ثم فر الجاني من موقع الجريمة بعد قتلهم، ليتم القبض عليه بعد هروبه إلى مديرية "ثُلاء" في محافظة عمران.

وتأتي هذه الجريمة كثاني جريمة تشهدها محافظة عمران خلال يوم واحد، الأمر الذي يسلط الضوء على تصاعد وتيرة العنف في ظل الانفلات الأمني الذي تعيشه المحافظة وبقية المحافظات الأخرى الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا مما يزيد من معاناة المواطنين الذين باتوا يعيشون تحت وطأة الخوف من الجرائم الوحشية المتكررة.