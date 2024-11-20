منتخبنا الوطني يصل البحرين للمشاركة في تصفيات كأس ديفيز للتنس

الأربعاء 20 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 04 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 121

وصلت بعثة منتخبنا الوطني إلى العاصمة البحرينية المنامة، استعدادًا للمشاركة في تصفيات المجموعة الآسيوية الخامسة لكأس ديفيز، والتي تقام خلال الفترة من 20 إلى 23 نوفمبر الجاري على ملاعب الاتحاد بجامعة بوليتكنك البحرين في مدينة عيسى.

ويشارك في البطولة 15 منتخبًا آسيويًا، هم: اليمن، بنغلادش، بوتان، بروناي، غوام، لاوس، ماكاو، جزر المالديف، منغوليا، الفلبين، نيبال، جزر ماريانا الشمالية، طاجيكستان، وتركمانستان.

وتأتي مشاركة منتخبنا الوطني برعاية معالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف صالح البكري، وبدعم من صندوق النشء والشباب والرياضة في العاصمة المؤقتة عدن.

وقد أُجريت مساء أمس قرعة البطولة في فندق ريجنسي البحرين، بحضور الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة، رئيس الاتحاد البحريني للتنس، والحكام العام للبطولة عادل برغي، وأمين السر العام للاتحاد البحريني للتنس، السيد فؤاد الرويعي.

وأسفرت القرعة عن تقسيم المنتخبات إلى أربع مجموعات متوازنة، حيث وقع منتخبنا الوطني في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات البحرين، بنغلادش وطاجيكستان.

ومن المقرر أن يبدأ منتخبنا مشواره في البطولة غدًا الأربعاء بلقاء منتخب طاجيكستان ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وتتكون بعثة منتخبنا الوطني من غسان العنسي، محمد فهمي مكي، ناصر صالح النصيري، وحسن الحبيب.