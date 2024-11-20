أردوغان يحذر المنطقة والعالم من حرب كبيرة قادمة على الأبواب منتخبنا الوطني يصل البحرين للمشاركة في تصفيات كأس ديفيز للتنس وكلاء المحافظات غير المحررة يناقشون مستجدات الأوضاع ومستحقات المرحلة وتعزيز التنسيق وتوحيد الجهود انتشار مخيف لمرض السرطان في أحد المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي .. مارب برس ينشر أرقام وإحصائيات رسمية خبير عسكري يكشف عن تحول وتطور جديد في المواجهة الأمريكية تجاه الحوثيين ولماذا استخدمت واشنطن قاذفات B2 وبدأت بقصف أهداف متحركة؟ عاجل: مقتل جندي حوثي شمال اليمن وسرقة راتبه وسلاحه في جريمة هزت المنطقة المنتخب اليمني يطير إلى ماليزيا لإقامة معسكر ومباراة ودية استعداداً لكأس الخليج تفاصيل هجوم للحوثيين استهدف سفينة تركية.. ما حمولتها وأين كانت متجهة؟ مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف الحرب على غزة يونسكو توافق على دعم عاجل لواحدة من المعالم الحضارية والتاريخية في اليمن
وصلت بعثة منتخبنا الوطني إلى العاصمة البحرينية المنامة، استعدادًا للمشاركة في تصفيات المجموعة الآسيوية الخامسة لكأس ديفيز، والتي تقام خلال الفترة من 20 إلى 23 نوفمبر الجاري على ملاعب الاتحاد بجامعة بوليتكنك البحرين في مدينة عيسى.
ويشارك في البطولة 15 منتخبًا آسيويًا، هم: اليمن، بنغلادش، بوتان، بروناي، غوام، لاوس، ماكاو، جزر المالديف، منغوليا، الفلبين، نيبال، جزر ماريانا الشمالية، طاجيكستان، وتركمانستان.
وتأتي مشاركة منتخبنا الوطني برعاية معالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف صالح البكري، وبدعم من صندوق النشء والشباب والرياضة في العاصمة المؤقتة عدن.
وقد أُجريت مساء أمس قرعة البطولة في فندق ريجنسي البحرين، بحضور الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة، رئيس الاتحاد البحريني للتنس، والحكام العام للبطولة عادل برغي، وأمين السر العام للاتحاد البحريني للتنس، السيد فؤاد الرويعي.
وأسفرت القرعة عن تقسيم المنتخبات إلى أربع مجموعات متوازنة، حيث وقع منتخبنا الوطني في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات البحرين، بنغلادش وطاجيكستان.
ومن المقرر أن يبدأ منتخبنا مشواره في البطولة غدًا الأربعاء بلقاء منتخب طاجيكستان ضمن منافسات المجموعة الرابعة.
وتتكون بعثة منتخبنا الوطني من غسان العنسي، محمد فهمي مكي، ناصر صالح النصيري، وحسن الحبيب.