وكلاء المحافظات غير المحررة يناقشون مستجدات الأوضاع ومستحقات المرحلة وتعزيز التنسيق وتوحيد الجهود

الأربعاء 20 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 04 مساءً / مارب برس - خاص

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عُقد اليوم في مأرب اجتماع تشاوري لعدد من وكلاء المحافظات غير المحررة المرابطين في مأرب وذلك

لمناقشة توحيد الجهود للعمل من أجل ما يخدم أبناء هذه المحافظات النازحين والمقاتلين، وتم التأكيد على متابعة الجهات المختصة لتوفير الامكانات للاحتياجات الضرورية حتي يتمكن الجميع من تأدية مهامهم على أكمل وجه.

وخلال اللقاء الذي حضره وكيل أمانة العاصمة الأستاذ / عبدالكريم ثعيل وعدد من وكلاء محافظات صنعاء وعمران و حجه وذمار، جرى التشاور في العديد من القضايا والمواضيع الهامة ومتطلبات ومستحقات المرحلة ومقتضياتها ومنها تعزيز التنسيق والتكامل بين المحافظات وابنائها وتفعيل دورهم بشكل أكثر فاعلية في المعركة الوطنية الجامعة بمختلف مساراتها.

واكد الوكلاء على استنهاض الهمم وتكثيف الجهود وترتيبها من مختلف القوى والقوات والمؤسسات والمجتمع بقيادة مجلس القيادة الرئاسي لمواجهة المخاطر القائمة في بقاء مليشيا الارهاب الحوثية بدعم وتوجيه ايران والمتسلطة على جزء من الوطن بالحديد والنار والاستعباد والتجويع للشعب وإرهابه، واستكمال مهام ازالة هذا الخطر العابر للحدود وانهاء اية سيطرة للارهاب الحوثي الانقلابي على أي جغرافيا ومجتمع من كل التراب الوطني.

وثمن الوكلاء جهود ودور الاشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية في دعم اليمن وحكومته الشرعية، أملين النظر بعين الاعتبار للوضع الاقتصادي وسبل انقاذه.