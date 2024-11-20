عاجل: مقتل جندي حوثي شمال اليمن وسرقة راتبه وسلاحه في جريمة هزت المنطقة 

الأربعاء 20 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 04 مساءً / مارب برس - خاص

عدد القراءات 264

في حادثة مروعة هزت مديرية "حوث" بمحافظة عمران "شمال العاصمة صنعاء" عُثر على الجندي في صفوف مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا "رشاد عامر عبده المهدلي" مقتولاً بطريقة بشعة تحت عبارة طريق في منطقة جبل الأسود، بعد تعرضه لعملية سلب ونهب شاملة من قبل قطاع طرق مجهولين.

مصادر محلية تحدثت لـ"مأرب برس" قالت بأن المهدلي، من أبناء مديرية الشغادرة بمحافظة حجة، كان في طريق عودته من مقر عمله بمديرية حوث، حيث ذهب لاستكمال إجراءات البصمة واستلام راتبه وأثناء عودته اعترضته عصابة قطاع طرق وقاموا بسلب راتبه وسلاحه الشخصي، بالإضافة إلى السيارة التي استعارها من "عمه".

وقالت المصادر بأن الجهات المسؤولة بالمنطقة تعمل على التحقيق في الجريمة، وتواصل عمليات البحث عن العصابة ، إلا أن النتائج ما زالت غير واضحة ولم يتوصلوا للجناة ، كما ان أهالي مديرية والشغادرة عبروا عن استيائهم الشديد وغضبهم من الذي تعرض له "رشاد المهدلي"، وطالبوا بسرعة القبض على المجرمين وتقديمهم للعدالة وإلا سيأتون للبحث بأنفسهم وناشدوا مشائخهم بذلك.

هذه الجريمة البشعة تضيف حلقة جديدة إلى سلسلة من الجرائم التي أصبحت شبه يومية في المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثيين والتي تشهد انهياراً أمنياً واضحاً ، لتأتي الحادثة مؤكدة على إستمرار معاناة المواطنين في ظل غياب الأمن والقانون في مناطق سيطرة مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا.