المنتخب اليمني يطير إلى ماليزيا لإقامة معسكر ومباراة ودية استعداداً لكأس الخليج

الأربعاء 20 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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يغادر المنتخب اليمني الأول لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء من العاصمة القطرية الدوحة إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور لإقامة معسكراً تدريبياً خارجياً في ماليزيا تحت إشراف جهازه الفني بقيادة المدرب الجزائري نور الدين ولد علي استعداداً لخوض منافسات بطولة خليجي 26 في ديسمير المقبل بالكويت، وذلك ضمن المجموعة الثانية التي تضم منتخبات العراق والسعودية والبحرين.

وقال مدير منتخبنا الوطني الأول، عبدالرحمن الآنسي، أن المعسكر التدريبي الخارجي لمنتخبنا في ماليزيا جاء بعد إقامة مباراتين وديتين للمنتخب أمام منتخب سريلانكا في قطر يومي 16 و19 نوفمبر الجاري، وشهدت خسارة منتخبنا في الأولى بهدف دون رد والفوز في الثانية بهدفين دون رد سجلهم حمزة محروس وعلي ناصر.

وأضاف أن معسكر ماليزيا الخارجي سيتخلله إجراء مباراة ودية مع منتخب ماليزيا استعداداً لبطولة الخليج، وكذا منافسات الدور الثالث النهائي من ملحق التصفيات النهائية الآسيوية 2027، والتي ستنطلق في شهر مارس المقبل 2025، والمؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية.

وقال الآنسي أن 25 لاعباً سيخوضون معسكر ماليزيا ومباراة ماليزيا الودية، بعد الاستبعاد بسبب الإصابة للاعبان بسام فريد وصلاح سعيد، مؤكداً أن القائمة ستظل مفتوحة لضم أي لاعب يستحق ارتداء فانلة المنتخب الوطني الأول.

وعبر الآنسي عن ارتياح الجهاز الفني والإداري للمنتخب في سير برنامج إعداد المنتخب الأول، مؤكدا أن مستوى المنتخب في تصاعد خاصة في ظل الجدوى الكبيرة التي تحققها المباريات الودية وانعكاسها الإيجابي على مستوى المنتخب من خلال التصاعد التدريجي في المستوى الفني واستيعاب الأسلوب التكتيكي الجديد المتبع من قبل الجهاز الفني للمنتخب.