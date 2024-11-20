عاجل: مقتل جندي حوثي شمال اليمن وسرقة راتبه وسلاحه في جريمة هزت المنطقة المنتخب اليمني يطير إلى ماليزيا لإقامة معسكر ومباراة ودية استعداداً لكأس الخليج تفاصيل هجوم للحوثيين استهدف سفينة تركية.. ما حمولتها وأين كانت متجهة؟ مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف الحرب على غزة يونسكو توافق على دعم عاجل لواحدة من المعالم الحضارية والتاريخية في اليمن في الذكرى 46 لتأسيسه الحزب الاشتراكي في تعز ينظم مهرجان بالمعافر ترمب يعيّن مسؤولة سابقة بالمصارعة في التعليم ومسلماً من أصل تركي بهذا المنصب صدمة للمغتربين .. الداخلية السعودية تعلن عن 3 جنسيات سيتم ترحيل معظم أبنائها وطردهم من المملكة أكاديميون وتربويون يدعون مجلس القيادة الرئاسي إلى تنظيم مؤتمر وطني يهدف إلى حماية الهوية اليمنية من التأثيرات الفكرية الحوثية غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب
يغادر المنتخب اليمني الأول لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء من العاصمة القطرية الدوحة إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور لإقامة معسكراً تدريبياً خارجياً في ماليزيا تحت إشراف جهازه الفني بقيادة المدرب الجزائري نور الدين ولد علي استعداداً لخوض منافسات بطولة خليجي 26 في ديسمير المقبل بالكويت، وذلك ضمن المجموعة الثانية التي تضم منتخبات العراق والسعودية والبحرين.
وقال مدير منتخبنا الوطني الأول، عبدالرحمن الآنسي، أن المعسكر التدريبي الخارجي لمنتخبنا في ماليزيا جاء بعد إقامة مباراتين وديتين للمنتخب أمام منتخب سريلانكا في قطر يومي 16 و19 نوفمبر الجاري، وشهدت خسارة منتخبنا في الأولى بهدف دون رد والفوز في الثانية بهدفين دون رد سجلهم حمزة محروس وعلي ناصر.
وأضاف أن معسكر ماليزيا الخارجي سيتخلله إجراء مباراة ودية مع منتخب ماليزيا استعداداً لبطولة الخليج، وكذا منافسات الدور الثالث النهائي من ملحق التصفيات النهائية الآسيوية 2027، والتي ستنطلق في شهر مارس المقبل 2025، والمؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية.
وقال الآنسي أن 25 لاعباً سيخوضون معسكر ماليزيا ومباراة ماليزيا الودية، بعد الاستبعاد بسبب الإصابة للاعبان بسام فريد وصلاح سعيد، مؤكداً أن القائمة ستظل مفتوحة لضم أي لاعب يستحق ارتداء فانلة المنتخب الوطني الأول.
وعبر الآنسي عن ارتياح الجهاز الفني والإداري للمنتخب في سير برنامج إعداد المنتخب الأول، مؤكدا أن مستوى المنتخب في تصاعد خاصة في ظل الجدوى الكبيرة التي تحققها المباريات الودية وانعكاسها الإيجابي على مستوى المنتخب من خلال التصاعد التدريجي في المستوى الفني واستيعاب الأسلوب التكتيكي الجديد المتبع من قبل الجهاز الفني للمنتخب.