في الذكرى 46 لتأسيسه الحزب الاشتراكي في تعز ينظم مهرجان بالمعافر ترمب يعيّن مسؤولة سابقة بالمصارعة في التعليم ومسلماً من أصل تركي بهذا المنصب صدمة للمغتربين .. الداخلية السعودية تعلن عن 3 جنسيات سيتم ترحيل معظم أبنائها وطردهم من المملكة أكاديميون وتربويون يدعون مجلس القيادة الرئاسي إلى تنظيم مؤتمر وطني يهدف إلى حماية الهوية اليمنية من التأثيرات الفكرية الحوثية غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب يدخل حيز التنفيذ من اليوم .. بوتين يرد على صواريخ الغرب بالتوقيع على مرسوم العقيدة النووية الروسية المحدثة احتراق حافلة متوسطة مخصصة لنقل الركاب في هذه المحافظة بعد تحديث بوتين عقيدة روسيا النووية.. أردوغان يوجه تحذيراً لـ الناتو على طريقة الاحتلال الإسرائيلي.. مليشيات الحوثي تهدم منزلاً على رؤوس ساكنيه ماذا ينتظر وكلاء طهران في اليمن في عهد ترمب...وهل سيكون هناك استهداف للقادة الحوثيين ؟
بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لتأسيسه، يستعد الحزب الاشتراكي في محافظة تعز لتنظيم مهرجان بعنوان "الوطن والحزب" يوم السبت المقبل، الموافق 23 نوفمبر، في مديرية المعافر، تحديدًا في مدرسة 13 يونيو بالنشمة.
وتؤكد اللجنة التحضيرية أن هذا المهرجان يأتي احتفالًا بالذكرى السنوية لتأسيس الحزب، بالإضافة إلى عيد الاستقلال وأعياد الثورتين 26 سبتمبر و14 أكتوبر.
كما يهدف الحدث إلى تجديد الالتزام بقيم الحرية والانتماء الوطني. وذكرت اللجنة أن المهرجان سيمثل فرصة لتعزيز الوحدة الوطنية وإبراز الدور الحيوي للحزب وكوادره في خدمة الوطن.
ستتضمن الفعاليات مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية والخطابية، وذلك لتعزيز العمل السياسي واستئناف جهود إنهاء الحرب واستعادة الدولة.
هذا الحدث يعد الأول من نوعه الذي يُنظم بشكل موسع في المعافر، ويهدف إلى تسليط الضوء على النشاط السياسي والاجتماعي للحزب في المنطقة، مع دعوة واسعة للجميع للمشاركة الفعالة لضمان نجاح هذا المهرجان الوطني البارز.