في الذكرى 46 لتأسيسه الحزب الاشتراكي في تعز ينظم مهرجان بالمعافر

الأربعاء 20 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_خاص

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بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لتأسيسه، يستعد الحزب الاشتراكي في محافظة تعز لتنظيم مهرجان بعنوان "الوطن والحزب" يوم السبت المقبل، الموافق 23 نوفمبر، في مديرية المعافر، تحديدًا في مدرسة 13 يونيو بالنشمة.

وتؤكد اللجنة التحضيرية أن هذا المهرجان يأتي احتفالًا بالذكرى السنوية لتأسيس الحزب، بالإضافة إلى عيد الاستقلال وأعياد الثورتين 26 سبتمبر و14 أكتوبر.

كما يهدف الحدث إلى تجديد الالتزام بقيم الحرية والانتماء الوطني. وذكرت اللجنة أن المهرجان سيمثل فرصة لتعزيز الوحدة الوطنية وإبراز الدور الحيوي للحزب وكوادره في خدمة الوطن.

ستتضمن الفعاليات مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية والخطابية، وذلك لتعزيز العمل السياسي واستئناف جهود إنهاء الحرب واستعادة الدولة.

هذا الحدث يعد الأول من نوعه الذي يُنظم بشكل موسع في المعافر، ويهدف إلى تسليط الضوء على النشاط السياسي والاجتماعي للحزب في المنطقة، مع دعوة واسعة للجميع للمشاركة الفعالة لضمان نجاح هذا المهرجان الوطني البارز.