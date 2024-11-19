احتراق حافلة متوسطة مخصصة لنقل الركاب في هذه المحافظة

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اندلع اليوم الثلاثاء حريق في حافلة متوسطة مخصصة لنقل الركاب بمحافظة لحج .
وقالت مصادر محلية لـ "مأرب برس"بأن الحريق اندلع في الحافلة اثناء مرورها في طريق هيجة العبد بمديرية المقاطرة التابعة إداريا لمحافظة لحج.
وذكرت المصادر بان الحريق كان ناجما عن احتكاك احدى القطع الحديدية التي لامست سطح الطريق مانتج عنه تولد ماس كهربائي تطور الى حريق واسع طال الحافلة بشكل كامل.
واوضحت المصادر بأن الحريق لم يتسبب في أي اصابات او ضحايا بشرية.