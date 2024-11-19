بعد تحديث بوتين عقيدة روسيا النووية.. أردوغان يوجه تحذيراً لـ الناتو

الثلاثاء 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، خلال تصريحات أدلى بها على هامش أعمال قمة الـ20 في ريو دي جانيرو بالبرازيل، التحديث الأخير للعقيدة النووية الروسية بأنه “إجراء جوابي”.

أردوغان يوجه تحذيراً لـ الناتو

وقال إن إعلان روسيا عن تحديث عقيدتها النووية هو “إجراء جوابي، اتخذته روسيا أولا وقبل كل شيء، كرد فعل على سلوك موجه ضدها”.

وشدد أن “على قادة حلف شمال الأطلسي الاطلاع عليه”، مؤكداً أن روسيا لديها كل الإمكانيات للدفاع عن نفسها.



وأكمل: “ونحن كذلك، علينا (حلف الناتو) أن ندافع عن أنفسنا ونتخذ التدابير للدفاع عن أنفسنا”.

كما لفت إلى أن روسيا وأوكرانيا جارتان لحلف “الناتو”، ما يوجب حماية علاقات الحلف معهما، معرباً عن أمله في التوصل إلى وقف إطلاق النار وإرساء السلام في أقرب وقت ممكن.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمرسوم له صدر يوم الثلاثاء العقيدة النووية المحدثة للبلاد، حيث يدخل المرسوم حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ توقيعه 19 نوفمبر 2024.