بعد تحديث بوتين عقيدة روسيا النووية.. أردوغان يوجه تحذيراً لـ الناتو على طريقة الاحتلال الإسرائيلي.. مليشيات الحوثي تهدم منزلاً على رؤوس ساكنيه ماذا ينتظر وكلاء طهران في اليمن في عهد ترمب...وهل سيكون هناك استهداف للقادة الحوثيين ؟ كيف نجا البرنامج النووي الباكستاني من مخططات إسرائيل والهند ؟ السعودية تحدد أقصى مبلغ يسمح للمقيمين بتحويله إلى خارج السعودية وعقوبة بالترحيل الفوري مفاجآت صحية حول تأثير البرتقال على الكبد والكلى رئيس دائرة العلاقات الخارجية بمؤتمر مأرب الجامع في أول مهمة دولية تبدأ بالقاهره وتمر عبر الإتحاد الأوروبي مجلس الأمن يوجه دعوة عاجلة للحوثيين تفاصيل لقاء وزير الخارجية السعودي مع نظيره الأمريكي بخصوص مستجدات المنطقة مؤسسة توكل كرمان تطلق برنامج تدريبي يستفيد منه أكثر من عشرة آلاف شاب وتأهيلهم لسوق العمل وتمكينهم عبر الذكاء الاصطناعي
افادت مصادر محلية في محافظة ذمار بإقدام مليشيات الحوثي الانقلابية على هدم منزل مواطن على رؤوس ساكنيه.
وذكرت المصادر لـ"مأرب برس" بأن عناصر تابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية قامت بهدم منزل المواطن محمد علي الملاحي بمنطقة حمام علي بمديرية المنار التابعة إداريا لمحافظة ذمار وذلك بحجة قيامه بالبناء على ارض متنازع عليها.
واوضحت المصادر بأن عناصر المليشيات لم تكتفي بهدم المنزل بعد رفضت تدخل عددا من المواطنين بإعتبار القضية لازالت منظورة لدى محكمين قبليين بل قامت بطرد جميع افراد الاسرة من نساء وأطفال الى العراء في تصرف ليس بغريب على جماعة ارهابية.