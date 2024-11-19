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على طريقة الاحتلال الإسرائيلي.. مليشيات الحوثي تهدم منزلاً على رؤوس ساكنيه

الثلاثاء 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - خاص
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افادت مصادر محلية في محافظة ذمار بإقدام مليشيات الحوثي الانقلابية على هدم منزل مواطن على رؤوس ساكنيه.


وذكرت المصادر لـ"مأرب برس" بأن عناصر تابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية قامت بهدم منزل المواطن محمد علي الملاحي بمنطقة حمام علي بمديرية المنار التابعة إداريا لمحافظة ذمار وذلك بحجة قيامه بالبناء على ارض متنازع عليها.

 

واوضحت المصادر بأن عناصر المليشيات لم تكتفي بهدم المنزل بعد رفضت تدخل عددا من المواطنين بإعتبار القضية لازالت منظورة لدى محكمين قبليين بل قامت بطرد جميع افراد الاسرة من نساء وأطفال الى العراء في تصرف ليس بغريب على جماعة ارهابية.

 
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