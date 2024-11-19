مفاجآت صحية حول تأثير البرتقال على الكبد والكلى

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البرتقال، بفوائده الغذائية المتعددة، ليس مجرد فاكهة لذيذة، بل يُعتبر كنزاً من الفوائد الصحية.
ولكن، هل يمكن أن يحمل تناوله بشكل يومي تأثيرات غير متوقعة؟ في حديثه لموقع "مصراوي"، كشف الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، عن التأثيرات الصحية العديدة للبرتقال على الكبد والكلى، وكيفية استخدامه بشكل صحيح ومفيد.
فوائد البرتقال للكبد يتميز البرتقال بارتفاع محتواه من مضادات الأكسدة وفيتامين C، مما يمنح حماية قوية لخلايا الكبد من التلف الناتج عن الجذور الحرة.
كما يُعزز من أداء الكبد ويعزز قدرته على تطهير الجسم، مما يعزز الصحة العامة.
فوائد البرتقال للكلى بفضل محتواه من الماء والألياف، يُساعد البرتقال في تحسين رطوبة الجسم وتعزيز وظائف الكلى، ما يسهل طرد الفضلات.
بالإضافة إلى ذلك، تحمي مضادات الأكسدة فيه خلايا الكلى من الأضرار التي قد تسببها الجذور الحرة.
متى يصبح البرتقال ضارًا؟ وحذر الدكتور القيعي من أن الإفراط في تناول البرتقال يوميًا قد يسبب آثارًا سلبية لبعض الأشخاص، خاصة في الحالات التالية:
- ارتفاع مستوى البوتاسيوم:
مما قد يشكل خطرًا على مرضى الكلى المزمن.